Fallece una mujer tras volcar su vehículo en Tenerife

Redacción RTVC

El accidente ocurrió en la autovía TF-5, a la altura del municipio de Tacoronte

Una mujer de 42 años falleció este sábado tras volcar un vehículo en el carril de desaceleración de la salida de Los Naranjeros, en el municipio tinerfeño de Tacoronte, de la autovía TF-5, según informó el Centro Coordinador de Emergencias 112 (CECOES).

Efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron al herido del interior de su turismo
Fallece una mujer tras volcar su vehículo en Tenerife/ Archivo RTVC

El accidente ocurrió a las 12:41 horas cuando el CECOES recibió una alerta en la que se informaba de la salida de vía y posterior vuelco del vehículo.

Tras llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzó con las maniobras de reanimación, sin lograr revertir la parada y confirmando su fallecimiento.

Por otro lado, el equipo sanitario atendió a otras tres personas, todas con heridas leves, que no requirieron traslado a un centro sanitario. En el lugar del siniestro también se personaron los bomberos y la Guardia Civil para realizar sus diligencias correspondientes.

