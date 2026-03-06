Muere Nicolás Sosa, referente de la apnea y la fotografía subacuática en España, recordado por su pasión, humildad y legado en el deporte canario

Fallece Nicolás Sosa, uno de los mejores deportistas de Apnea y Cazafotosub de España / Fedecas. Federación Canaria de Actividades Subacuáticas

La Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas) ha lamentado este viernes el fallecimiento de Nicolás Sosa, uno de los impulsores y mejores deportistas de Apnea y Cazafotosub de España, país del que fue campeón de Apnea en varias ocasiones y miembro de la selección española para representar a nuestro país en eventos internacionales y mundialistas.

La comunidad deportiva y social de Canarias lamenta «profundamente» el fallecimiento de Sosa, «un deportista muy querido y una figura destacada en su entorno, cuyo compromiso, entrega y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo», destacan desde la Fedecas en un comunicado.

Pasión y constancia

Sosa dedicó su vida al deporte con «una pasión ejemplar, constancia, su espíritu de superación y capacidad para inspirar a las nuevas generaciones», valores que lo convirtieron en «un referente dentro de su disciplina y en un modelo para muchos jóvenes que encontraron en él un ejemplo de esfuerzo y humildad».

«Más allá de los resultados deportivos, siempre destacó por su compañerismo, su cercanía y su profundo respeto por los valores del deporte«, realzan desde la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas.

Un legado imborrable

Tanto en su faceta como deportistas como en la de técnico, o como presidente de eventos deportivos y comités propios de la Federación, logró un profundo respeto por su seriedad y compromiso.

Quienes compartieron entrenamientos, competiciones o proyectos con él coinciden en describirlo como «una persona íntegra, generosa y siempre dispuesta a ayudar» con un carácter afable y el compromiso con la mejora continua.

«Su pérdida deja un vacío difícil de llenar, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el personal y familiar. Hoy, compañeros, amigos y allegados se unen en el recuerdo de una vida dedicada al esfuerzo, al trabajo bien hecho y a la pasión por el deporte. La familia agradece las muestras de cariño recibidas en estos momentos de profundo dolor y pide mantener vivo el legado de Nicolás: la importancia de luchar por los sueños, de valorar el esfuerzo diario y de cultivar la bondad en cada paso del camino», escriben desde el ente federativo.