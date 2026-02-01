Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

Esteso trabajó más de 10 años en el cine español, con personajes de tipo cómico y con gran éxito de taquilla

El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años, debido a una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo unas semanas. Según ha confirmado su representante a Europa Press.

Imagen de Fernando Esteso. Cedida.

Fernando Julián Esteso Allué nació el 16 de febrero de 1945 en Zaragoza en el seno de una familia de artistas itinerantes. Su vinculación con el mundo del espectáculo comenzó desde niño, actuando como payaso junto a su padre, lo que marcó el inicio de una carrera que se prolongaría más de cinco décadas.

Recorrido profesional

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, ambos protagonizaron éxitos masivos como ‘Los bingueros’ (1979) o ‘Yo hice a Roque III’ (1980).

Tras más de 10 años de trabajo en el cine español, con personajes de tipo cómico y con gran éxito de taquilla, en 1991 protagonizó ‘El amor sí tiene cura’, de Javier Aguirre.

De esta forma, su vida ha estado ligada a la televisión y al mundo del espectáculo sobre los escenarios, convirtiéndose así uno de los actores más icónicos del mundo de la comedia en España.