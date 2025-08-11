Fallece el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El senador sufrió heridas graves en la cabeza tras un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Fallece el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega

«Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti«, escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: «Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos», junto con una foto de ambos.

Evolución de su estado

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estuvo ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde lo sometieron a varias intervenciones quirúrgicas, A pesar de llegar a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El pasado sábado, la clínica Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», aseguró hace dos días la Fundación en un parte médico.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

«Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad«, agregó su esposa, quien utilizó de manera frecuente las redes sociales durante estos meses para informar de su estado de salud y pedir oraciones por su recuperación.