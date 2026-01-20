Fallece un hombre, de 70 años y nacionalidad extranjera, cuando lo sacaron del mar en parada, estaba en parada cardiorrespiratoria en Adeje

Fallece un bañista tras ser rescatado del mar en la playa del Duque, en Adeje. Europa Press

Un hombre de 70 años y nacionalidad extranjera falleció este martes después de que lo rescataran del mar en la playa del Duque, en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife.

El suceso ocurrió poco antes de las 13.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del rescate de un bañista en parada cardiorrespiratoria.

Acudieron efectivos del SUC

El personal de salvamento en playas inició de inmediato las maniobras de reanimación. Fueron continuas a la llegada de efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona. Pese a los esfuerzos realizados, solo se pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con los recursos de emergencia desplazados al lugar.