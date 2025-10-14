Los agentes detectaron varias irregularidades en los sectores del turismo y del transporte durante un operativo

La Unidad de Vigilancia e Inspección del Cuerpo General de la Policía Canaria ha detectado varias irregularidades en los sectores del turismo y del transporte durante un operativo realizado en la zona norte de Gran Canaria, donde identificó a dos personas que ejercían como guías turísticos sin la habilitación correspondiente.

Policía Canaria identifica a dos falsos guías turísticos en el norte de Gran Canaria. Imagen de archivo de agentes de la Policía Canaria en un control. EP

Estas actuaciones, según ha informado la Consejería de Presidencia, se enmarcan en el compromiso del cuerpo con el control del intrusismo profesional y la garantía de la seguridad en los servicios ofrecidos a residentes y turistas.

En relación con ello, desde la Policía Canaria se indica que la figura del guía turístico tiene una «relevancia estratégica, no solo por su papel» en la transmisión del conocimiento cultural y patrimonial, sino también por «su contribución a la seguridad, confianza y satisfacción» de los visitantes.

Por ello, advierte de que la falta de control sobre guías no acreditados supone un «riesgo directo» para la seguridad de los usuarios, así como para la imagen internacional del destino.