Fátima Plata entrevista en directo al presidente de Canarias en el Telenoticias 1

El encuentro tendrá lugar hoy miércoles, 7 de enero, a las 14:30 horas desde Presidencia del Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Fuente: Gobierno de Canarias.

Televisión Canaria arranca el año político con una cita clave para la actualidad del Archipiélago. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, concederá este miércoles, 7 de enero, en el Telenoticias 1 una entrevista en directo desde Presidencia del Gobierno de Canarias. El encuentro, que comenzará a las 14:30 horas, será conducido por la periodista Fátima Plata.

Durante la entrevista, el jefe del Ejecutivo autonómico realizará un balance detallado de un año 2025 marcado por la intensidad legislativa y los desafíos sociales. Clavijo compartirá una mirada personal sobre el ejercicio recién cerrado, analizando los hitos de su gestión y los obstáculos que han marcado la agenda canaria en los últimos doce meses.

Hoja de ruta para un 2026 decisivo

Más allá del balance, la entrevista servirá para que el presidente marque las líneas maestras de la acción de su Gobierno para el nuevo año 2026. Clavijo detallará las prioridades del Ejecutivo en áreas de máxima sensibilidad para la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el encarecimiento del coste de la vida y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Asimismo, el presidente abordará la gestión migratoria, uno de los retos más complejos y constantes para las Islas, y analizará la posición política y estratégica del Archipiélago en sus relaciones con el Gobierno del Estado y la Unión Europea.

Compromiso con la información pública

Con este encuentro informativo, Televisión Canaria reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia las claves de la actualidad política de la mano de sus protagonistas. La entrevista permitirá a los canarios y canarias conocer de primera mano la hoja de ruta del Gobierno en un ejercicio, 2026, que se presenta clave para la estabilidad y el desarrollo social y económico de las Islas.