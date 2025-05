Un año más, el festival internacional Pint of Science llega a Las Palmas de Gran Canaria con temáticas locales, como los ecosistemas canarios

La ciencia vuelve a los bares de capital grancanaria con ‘Pint of Science’ 2025. Imagen cedida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La ciencia vuelve a los bares de Las Palmas de Gran Canaria con una nueva edición de Pint of Science 2025, un festival internacional de divulgación científica que propone llevar el conocimiento a entorno relajados y deferentes con pequeñas ponencias temáticas y la participación del público.

En esta ocasión, 17 expertos y expertas de diferentes campos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) participarán en las dos sedes con las que cuenta Pint of Science este año debido a la gran acogida de años anteriores.

Fechas y lugares

El encuentro tendrá lugar días 19, 20 y 21 de mayo desde las 18:00 horas en el bar San Remo (c/ Secretario Artiles), que ya ha albergado el festival en años anteriores, y en The British Club (c/ León y Castillo). Asimismo, la entrada es libre.

Las charlas se agrupan en torno a tres grandes temáticas, una por cada día del festival: “Conexiones invisibles: del cuerpo humano al espacio”, “Explorando los secretos de los ecosistemas canarios” y “Canarias al descubierto: lenguaje, clima y bienestar”.

Entre las personas ponentes, se encuentran Samuel Torres Fau, Ángel Ramos de Miguel, María Belén Baena Rojas, Lorena Naranjo Almeida, Andrea Hernández Pérez y Patricia Arnaiz Castro, entre casi una veintena de expertos y expertas.