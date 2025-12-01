El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado para este mes diciembre un dispositivo itinerante para la retirada de muebles, electrodomésticos y restos de pequeñas obras. Consúltalo aquí.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres electrodomésticos y escombros en 20 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de diciembre. Este servicio, integrado en la estrategia municipal ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima’, facilita a los vecinos y vecinas la retirada de objetos voluminosos sin necesidad de desplazarse a los puntos limpios.
Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor que se desplaza durante todo el mes por los cinco distritos de la ciudad para acercar a la ciudadanía un servicio que les permita deshacerse de sus objetos más voluminosos.
Horario
- El contenedor estará disponible entre las 08:00 y las 12:00 horas desde este 1 de diciembre de 2025
Fechas y puntos de recogida
- 1 de diciembre: Hoya la Plata
- 2 de diciembre: Casablanca III
- 3 diciembre: La Isleta
- 4 diciembre: San Cristóbal
- 5 diciembre: Lomo los Frailes
- 9 diciembre: Zárate
- 10 diciembre: Schamann
- 11 diciembre: Guanarteme
- 12 diciembre: Polígono Cruz de Piedra
- 15 diciembre: San Lorenzo
- 16 diciembre: Tres Palmas / Hoya de la Plata
- 17 diciembre: Las Chumberas
- 18 diciembre: Puerto
- 19 diciembre: Polvorín
- 22 diciembre: Casa Ayala
- 23 diciembre: Vega de San José
- 24 diciembre: Tarahales
- 26 diciembre: San José
- 29 diciembre: San Juan
Qué recoge
- Muebles y enseres
- Colchones y somieres
- Electrodomésticos grandes y pequeños
- Aparatos electrónicos e informáticos
- Piezas de metal y madera
Qué no recoge
- Neumáticos
- Palets de madera
- Cristal y vidrio
- Combustibles y carburantes
- Aceites y grasas
- Pinturas
- Disolventes y materiales tóxicos o peligrosos
- Escombros profesionales
- Escayolas, yesos, pladur, piezas de fibrocemento
- Piezas de baño y cerámica
Consulte aquí la ubicación exacta en cada barrio
La programación detallada, con la ubicación exacta en cada barrio, puede consultarse en la web municipal a través del enlace disponible en https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/ o mediante el código QR instalado en el propio contenedor. Desde su implantación en diciembre de 2023, este servicio ha permitido retirar 60.700 kilos de residuos por parte de los vecinos y vecinas.
Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa a través del 010, el 928 446 000 o la web municipal.