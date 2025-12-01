El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado para este mes diciembre un dispositivo itinerante para la retirada de muebles, electrodomésticos y restos de pequeñas obras. Consúltalo aquí.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres electrodomésticos y escombros en 20 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de diciembre. Este servicio, integrado en la estrategia municipal ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima’, facilita a los vecinos y vecinas la retirada de objetos voluminosos sin necesidad de desplazarse a los puntos limpios.

Fechas y puntos de recogida de trastos, enseres y escombros en diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor que se desplaza durante todo el mes por los cinco distritos de la ciudad para acercar a la ciudadanía un servicio que les permita deshacerse de sus objetos más voluminosos.

Horario

El contenedor estará disponible entre las 08:00 y las 12:00 horas desde este 1 de diciembre de 2025

Fechas y puntos de recogida

1 de diciembre: Hoya la Plata

2 de diciembre: Casablanca III

3 diciembre: La Isleta

4 diciembre: San Cristóbal

5 diciembre: Lomo los Frailes

9 diciembre: Zárate

10 diciembre: Schamann

11 diciembre: Guanarteme

12 diciembre: Polígono Cruz de Piedra

15 diciembre: San Lorenzo

16 diciembre: Tres Palmas / Hoya de la Plata

17 diciembre: Las Chumberas

18 diciembre: Puerto

19 diciembre: Polvorín

22 diciembre: Casa Ayala

23 diciembre: Vega de San José

24 diciembre: Tarahales

26 diciembre: San José

29 diciembre: San Juan

Qué recoge

Muebles y enseres

y enseres Colchones y somieres

y somieres Electrodomésticos grandes y pequeños

grandes y pequeños Aparatos electrónicos e informáticos

e informáticos Piezas de metal y madera

Qué no recoge

Neumáticos

Palets de madera

Cristal y vidrio

y vidrio Combustibles y carburantes

y carburantes Aceites y grasas

y grasas Pinturas

Disolventes y materiales tóxicos o peligrosos

y materiales tóxicos o peligrosos Escombros profesionales

profesionales Escayolas, yesos, pladur, piezas de fibrocemento

yesos, pladur, piezas de fibrocemento Piezas de baño y cerámica

Consulte aquí la ubicación exacta en cada barrio

La programación detallada, con la ubicación exacta en cada barrio, puede consultarse en la web municipal a través del enlace disponible en https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/ o mediante el código QR instalado en el propio contenedor. Desde su implantación en diciembre de 2023, este servicio ha permitido retirar 60.700 kilos de residuos por parte de los vecinos y vecinas.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa a través del 010, el 928 446 000 o la web municipal.