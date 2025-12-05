Los stands estarán abiertos hasta el próximo 8 de diciembre

La Feria de Artesanía de Canarias abrió sus puertas este viernes en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con la participación de 140 artesanos procedentes de todo el archipiélago, según informó en un comunicado el Cabildo de Tenerife.

Este evento contará con un amplio programa de actividades que incluye clases magistrales, talleres y actuaciones musicales hasta el próximo lunes 8 de diciembre. Durante la feria, el público podrá recorrer los diferentes stands, donde se exhiben piezas de todo tipo.

Estas obras pasan desde la cerámica tradicional hasta la joyería contemporánea, pasando por la cestería, el textil, la carpintería, el cuero, el vidrio y la gastronomía. La programación de esta edición tiene 14 talleres y 4 clases magistrales que se desarrollarán a lo largo de los cuatro días.

Talleres, música y desfiles

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, recordó durante el acto de inauguración que “la artesanía es mucho más que un oficio; es un legado que nos conecta con nuestras raíces y que, al mismo tiempo, abre oportunidades de futuro para nuestros jóvenes».

La Feria de Artesanía de Canarias comienza con 140 representantes de las islas. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Según el Cabildo tinerfeño, cada creación expuesta en los diversos stands de la feria refleja el talento y la dedicación de quienes mantienen vivos oficios transmitidos de generación en generación, al tiempo que incorporan nuevas técnicas.

Los talleres inaugurales ofrecerán actividades para adultos, como la construcción de instrumentos de percusión dirigida por Nayra Pérez, y propuestas para los más pequeños, como coloreables y recortables de la indumentaria tradicional.

La música también tendrá un papel protagonista este viernes con la actuación a las 17:15 horas de El Tambor de Las Islas, a cargo de Güicho Estévez, y el cierre de la jornada, a las 19:30 horas con la Agrupación Añate, que pondrá el broche final a la jornada.

Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Durante los próximos días, los visitantes podrán participar en talleres prácticos, asistir a demostraciones en vivo de oficios tradicionales y disfrutar de desfiles de indumentaria típica.

Finalmente, el evento permanecerá abierto al público de 10:00 a 21:00 horas y el día 8 de diciembre de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.