Así, el presidente canario interviene en nombre de las regiones ultraperiféricas de España, Portugal y Francia en un acto de protesta contra el marco financiero plurianual

Fernando Clavijo defiende en Bruselas la posición de las RUP frente al Marco Financiero 2028-2034. Imagen de Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en Bruselas en nombre de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal en un acto de protesta contra el trato que reciben en el marco financiero plurianual anunciado por la Comisión Europea para el período 2028-2034.

Clavijo intervendrá en el acto de apertura de la conferencia bajo el título ‘Volver a colocar a las RUP en el centro de la agenda política europea’.

Posteriormente, participará en el panel junto a los presidentes del Gobierno Regional de Madeira, Miguel Albuquerque; de Azores, José Manuel Bolieiro, y de los eurodiputados Paulo Do Nascimiento, Éric Sargiacomo, Gabriel Mato, Jérémy Decerle e Isabelle Le Callennec.