Fernando Clavijo en FITUR 2026: “El éxito no puede medirse solo en visitantes, el reto es crecer en calidad sin perder nuestra identidad”

El presidente del Gobierno de Canarias analiza en Televisión Canaria la madurez del destino, la necesidad de la cogestión aeroportuaria y la redistribución de la riqueza turística

En el marco del primer día de celebración de FITUR 2026 este miércoles 21 de enero, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha concedido una entrevista en directo realizada por Pilar Rumeu desde la feria al programa ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria, que ha iniciado expresando sus condolencias por los trágicos accidentes de tren ocurridos en Andalucía y Barcelona, motivo por el que el Gobierno de Canarias suspendió la inauguración oficial de su stand. Desde el set de la televisión autonómica en IFEMA, Clavijo ha trazado la hoja de ruta de un sector que, tras cerrar un 2025 de récords, afronta el desafío de la sostenibilidad social y el cambio de modelo, asegurando que “no queremos seguir creciendo en números, sino crecer en calidad”.

Tras alcanzar la cifra histórica de 18,5 millones de visitantes y una facturación de 20.000 millones de euros, el presidente ha sido tajante sobre el futuro del modelo. “La sostenibilidad no es solo económica, sino de nuestra forma de vida. Este Gobierno no quiere que el éxito irrumpa y nos cambie nuestra identidad ni nuestro modo canario de hacer las cosas”, manifestó.

En este contexto, subrayó que el objetivo en esta edición de FITUR es atraer a un turista de mayor poder adquisitivo que genere una riqueza compatible con el entorno. En este contexto, argumentó que “el éxito de las campañas no debe ser por el número de turistas, sino por la riqueza que dejan y lo compatible que es el sector con el uso de nuestros espacios naturales protegidos”.

Cogestión aeroportuaria y crítica a la política de AENA

Uno de los puntos más destacados de la entrevista ha sido la gestión de las infraestructuras aeroportuarias. El presidente canario denunció la política unilateral de AENA, a la que atribuyó de priorizar el beneficio privado sobre el interés general de las Islas. “AENA lo que está haciendo es “ordeñar” los aeropuertos canarios para trasladar esos beneficios a la parte privada de la empresa. El dinero no se queda en Canarias para los canarios, se lo llevan los accionistas”, explicó Clavijo.

Asimismo, el líder del ejecutivo regional insistió en que la cogestión de los aeropuertos es una prioridad recogida en el Estatuto de Autonomía y en la Agenda Canaria. Según Clavijo, se trata de “una infraestructura estratégica para nuestra principal fuente de riqueza y para nuestra movilidad como región ultraperiférica. No podemos enterarnos de decisiones que nos afectan por los medios de comunicación”.

Fernando Clavijo durante la entrevista realizada por Pilar Rumeu desde IFEMA.

Desafíos: conectividad, vivienda vacacional y presión social

El presidente no eludió los problemas derivados del éxito turístico, como la presión sobre la movilidad y la vivienda. En este sentido, defendió medidas regulatorias como la futura Ley de Alquiler Vacacional y la gestión de aforos en espacios emblemáticos como el Teide -en Tenerife-, La Montaña de Fuego –en Lanzarote- u otros centros turísticos que se pueden visitar en las Islas.

Respecto a la conectividad, mostró su preocupación por el descenso del mercado peninsular debido al encarecimiento de los vuelos. En este sentido, señaló que “viajar a Canarias para una familia de cuatro miembros puede costar 2.000 euros. Ese encarecimiento de la movilidad aérea y la subida de tasas nos resta competitividad”.

Como cierre de la entrevista, el presidente subrayó que el verdadero propósito de Canarias en esta edición de FITUR es consolidar un modelo basado en la excelencia y el valor añadido. Para Clavijo, la clave del éxito futuro reside en la experiencia del visitante y para ello hay que “trabajar en la calidad de nuestro destino para conseguir que, cuando el turista regrese a su hogar, se convierta en el mejor prescriptor de nuestras Islas”. Según el líder del Ejecutivo, el objetivo es que el visitante no solo repita, sino que su satisfacción personal sea la herramienta de promoción más potente y auténtica de la marca Canarias.

