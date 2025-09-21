Los tinerfeños se aseguraron la victoria, y el máximo de puntos en el TC Plus, tras acumular un tiempo de 59:07.1

Imagen cedida.

La recta final del 50 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR provocó todo tipo de situaciones y terminaron por dar forma a una clasificación que ha conmemorado las bodas de oro de esta prueba que organiza la Escudería La Palma Isla Bonita. En el desenlace de esta edición, como en su primera parte, el calor fue el gran protagonista.

Fernando Cruz y Juan Ricardo Luis aprovecharon su oportunidad. Los del Hyundai i20 N Rally2, que ya habían acabado como líderes al término de la primera etapa, tomaron la primera plaza con el postrero abandono de Miguel Suárez-Eduardo González. Los del Citroën C3 Rally2 decidieron abandonar tras sufrir una penalización de dos minutos -como muchos otros equipos- después de no seguir la ruta marcada en el road-book en el recorrido alternativos tras la suspensión del octavo tramo del rallye.

Victoria de los tinerfeños

Así, los tinerfeños se aseguraron la victoria, y el máximo de puntos en el TC Plus, tras acumular un tiempo de 59:07.1. Sin duda, una victoria especial por el hecho de coincidir con las 50 ediciones de este mítico rallye.

A 33,4 segundos terminaron los actuales campeones provinciales, Sergio Fuentes-Teco Hernández. Los del Skoda Fabia RS Rally2, ganadores aquí en 2023, sumaron una buena cantidad de puntos en su deseo de volver a reeditar el título tinerfeño.

Completó el podio Manuel Mesa, que junto a Dailos González supo encontrar su sitio tras la lluvia de penalizaciones. Los del Ford Fiesta R5 MKII tuvieron que hacerse fuertes ante Alejandro Afonso-Ariday Bonilla, que con el Skoda Fabia Rally2 Evo terminaron a las puertas del podio, como primeros palmeros en la clasificación, a 4,2 segundos de los anteriores.

Líderes insulares

El Top5 lo completaron los líderes insulares, Ayoze Almeida-Rubén Feliciano. Los del Citroën C3 Rally2 también incurrieron en la penalización de dos minutos y, sin ella, hubiesen ocupado plaza de cajón. En cualquier caso, como primeros clasificados por la Escudería La Palma Isla Bonita, lograron superar directamente a uno de sus rivales más directos en la pelea por el título, Aníbal de Luis-Rayco Regalado, que con el Porsche 911 GT3 fueron sextos.

Sensacional séptima posición de Alejandro Méndez y Daniel Cabrera. Los del Peugeot 208 Rally4 llegaron muy alto en la clasificación y terminaron imponiéndose en la Categoría 2. Antonio Sánchez-Rusbel Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX), también víctimas de la penalización de 2 minutos, Samuel Rodríguez-Carlos Pais (Hyundai i20 N Rally2) con una penalización de 5 segundos y Francisco Tabares-Yasmin Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo IX), completaron las diez primeras posiciones.

Categoría 3

Adrián Chávez-Cristian Pérez vencieron en la Categoría 3 con su Renault Clio Rally5; Antonio Estalella y José Ángel Batista llevaron su Toyota Yaris hasta la victoria entre los N4; Alexis Rodríguez-Roberto Martín hicieron lo propio en pre92 con su Honda Civic, así como en el Campeonato de Promoción de Asfalto ‘Deportes Cabildo de La Palma’; en el Trofeo Júnior el primer lugar lo amarraron Edgar Acosta-David González (Citroën Saxo). José Miguel Luis-Omar Acosta (Opel Corsa GSI) se llevaron el gato al agua en el Grupo F y en la Copa 1.6 Tenerife, mientras que Cristian Dóniz-Laura Hernández (Citroën Saxo) lo hicieron en la ventana Classic. Édgar Méndez y César (Honda Civic) se llevaron la victoria en pre2000 y Víctor Acosta-Yare Rodríguez (Opel Adam S) en el Grupo N3, dejando el triunfo en pre81 a José Nolasco-Rodolfo González con su Ford Escort.

En el primer apartado del Trofeo Costa Adeje 1.6, Francisco Álvarez-Abián Álvarez (Opel Adam) vencieron por 7,4 segundos a Adrián Pérez-Fátima Toledo (Skoda Fabia 1.2 TSI); en el segundo grupo, Airam Martín-Daniel Pérez (Nissan Micra) se llevaron la victoria en solitario.

Puntos acumulados

En regularidad sport, triunfo de José Lorenzo-José Lorenzo (Opel Corsa) con un total de 1.148,7 puntos acumulados, por los 1886,3 de Anselmo Alonso-Gara Alonso (SEAT Ibiza). En media baja, Juan Carlos Salas-Javier Becerra (Toyota Celica) confirmaron su victoria tras terminar el recorrido con 1.765,8 puntos acumulados.

La Avenida Marítima, en Santa Cruz de La Palma, donde ayer arrancó la prueba, acogió la entrega de trofeos final en compañía de autoridades locales y deportivas.

El 50 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y su Consejería de Deportes, los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Puntallana, además de Orvecame, CICAR, Hotel H10 Taburiente Playa, Mojos Sicilia, Pontu. Zapatos, La Bodeguita del Medio, Bululú Fusión, Pastelería Zulay, Constructora 2 Tumbos, Fred. Olsen Express, Nolasco y Grupo Tomás Barreto.