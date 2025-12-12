Fernando Timón regresa a Televisión Canaria tras una exitosa etapa en Telemadrid

El periodista vuelve a su primera casa para hacerse cargo del Telenoticias1 junto a la periodista Fátima Plata

Televisión Canaria renueva los rostros del Telenoticias 1 y, a partir de este lunes, incorpora a Fernando Timón y Fátima Plata al frente de su principal espacio informativo de mediodía.

Timón regresa a la que fue su primera casa profesional, dos décadas después de debutar como redactor en la cadena. Con una trayectoria consolidada dentro y fuera del Archipiélago, incluyendo etapas como presentador en Telemadrid y en Radiotelevisión Española, vuelve ahora a Canarias para iniciar un nuevo ciclo en un contexto mediático en plena transformación.

Junto a él estará Fátima Plata, periodista estrechamente ligada a la actualidad del Archipiélago y a algunos de los episodios más significativos de su historia reciente. Fue uno de los rostros informativos durante la erupción del volcán de La Palma, donde su labor al frente de los directos se convirtió en un referente en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de Canarias.

«Vuelta a casa»

Antes de estrenarse juntos frente a la audiencia, hablamos con Timón y Plata para conocer cómo viven este regreso.

P: Fernando, veinte años después de tu primera etapa en Televisión Canaria, vuelves como rostro de los informativos. ¿Qué significa para ti este regreso a casa?

Timón: En aquel tiempo todavía se llamaba la Autonómica… Empecé como redactor y presentador de deportes, donde trabajé con grandes profesionales que acaban siendo amigos y casi familia. Guardo con mucho cariño aquellos inicios. Para mí presentar el Telenoticias supone la vuelta al lugar donde todo empezó. Después de mi partida, y de 21 años en Madrid para mi es cerrar un círculo con un reto profesional apasionante.

P: ¿Qué sentiste cuando te propusieron volver a Televisión Canaria?

Timón: Mucha emoción, la verdad, y mucho vértigo, también por lo que supone dejar atrás tantos años en la capital. Pero la alegría de poder trabajar aquí, y seguir creciendo profesional y personalmente es inmensa…

P: Has desarrollado tu carrera en televisiones públicas, tanto autonómicas como nacionales. ¿Qué significa para ti regresar ahora a la televisión pública de tu tierra y cómo afrontas esta nueva etapa?

Timón: Al final los medios audiovisuales se parecen mucho unos a los otros. Lo que cambia, muchas veces, son las líneas editoriales y estructuras de los informativos, pero el objetivo siempre es el mismo tratar de informar con rigor y desde la imparcialidad. Para mí, este reto es dar un paso en mi trayectoria, sin olvidar nunca que esto es un trabajo de equipo, y creo que en RTVC tenemos un equipazo.

“Echaba de menos la adrenalina del directo”

P: Fátima, también tú vives un regreso al plató tras un periodo como redactora. ¿Cómo afrontas esta vuelta a la presentación y qué te motiva especialmente de esta nueva etapa?

Fátima: Con muchísimas ganas. Echaba de menos la adrenalina que se vive al tener la responsabilidad de contarle a Canarias, en directo, lo que ocurre en nuestra tierra. Después de estar años en la edición de fin de semana, volver a plató entre semana va a ser un viaje con un matiz diferente porque suele tener más ajetreo. En la actualidad informativa del Telenoticias 1 hay mucho de última hora, aunque que es verdad que en la redacción tenemos la sensación de que todos los sucesos graves ocurren el ‘finde’ (risas) Entre semana también hay convocatorias de agenda política, y medidas que son de gran importancia para la ciudadanía que llegan con poco tiempo de reacción. Esto requiere una gran concentración para adaptarse a una escaleta viva. La imagen del día, los titulares y hasta orden de las noticias del informativo pueden cambiar en cualquier momento, una sensación que me apasiona…

P: Fuiste una de las voces que acompañó a Canarias durante la erupción del volcán de La Palma, en un momento de enorme exigencia informativa y emocional. ¿Qué aprendiste entonces que traes ahora contigo a este reto?

Fátima: Esos meses fueron un auténtico máster en improvisación y dejaron en evidencia la importancia del trabajo en equipo. Tuve que hacer entrevistas casi sin saber a qué persona le iba a hacer las preguntas, directos con un plató al aire libre que temblaba por los terremotos y donde se colaba el ‘rugir’ de la erupción… Estas vivencias profesionales sin duda me han ayudado a concentrarme aún más a la hora de informar,dejando de lado las inclemencias del tiempo o fallos técnicos que nos obligan a cambiar de noticia de un segundo para otro, por ejemplo. Desde el momento de la erupción se notó la cantidad de coberturas informativas de emergencias que habíamos realizado en los servicios informativos y la experiencia que teníamos en cubrir los incendios forestales o lluvias torrenciales con especiales informativos que se alargan durante horas.

“Dar voz a las ocho Islas”

P: En su experiencia como responsables de un informativo, ¿qué papel deben desempeñar las televisiones autonómicas en un territorio tan diverso y fragmentado como Canarias?

Timón: Yo creo que es clave ser referente de la información regional. Dar importancia a lo que ocurre en las islas, en las ocho, y por supuesto dar voz a los canarios y canarias. Creo que es algo que ya se hace, pero no debemos perder la perspectiva de que lo nuestro es lo que hay que explotar y contar a todo el mundo.

Plata: Así es. Nuestra función es que viendo el informativo tengan la sensación de que pueden llegar caminando de una isla a otra. Quiero decir, que a pesar de la separación por mar, Canarias es una, la defensa y divulgación de nuestro patrimonio sociocultural es un pilar que considero debemos transmitir desde nuestros informativos a diario. Nuestra idiosincrasia es única y al mismo tiempo cada territorio, cada isla, posee sus características diferenciadoras por eso es importante que cada una tenga su espacio.

P: ¿Qué desafíos afronta hoy una televisión pública para contar la actualidad con rigor en un contexto marcado por la inmediatez y la velocidad informativa?

Plata: Contraste, escucha y rigor. Dar voz a la ciudadanía, a los agentes sociales y a las instituciones a la hora de elaborar la información es la base del periodismo, eso es algo que no cambia con el paso de los años. Nuestra función es llegar a toda la población con veracidad y captar a público de todas las edades con un mensaje claro y directo. Darle al informativo un ritmo dinámico y aprovechar el uso de un lenguaje cercano. Con las redes sociales nos llegan muchas noticias o sucesos falsos, mucha propaganda camuflada que manejan en muchos casos los conocidos como ‘lobbies’ o grupos de presión que tergiversan la realidad según sus intereses políticos o económicos. Confío en que desde el Telenoticias vamos a contarles lo que pasa en Canarias poniendo en contexto siempre que sea necesario.

Timón: Precisamente esa es una de las claves del equipo de redacción, edición, realización, producción y de todos los que conforman el entramado de los informativos. Sabemos que somos capaces de contar historias que han marcado la actualidad en las islas en los últimos años, como el inicio de la pandemia o la erupción del volcán de La Palma. Y no hay que perder el pulso a esa intensidad, aunque no sean temas de tanto calado… la velocidad y la inmediatez tenemos que seguir teniéndola, pero sin perder la rigurosidad.

P: ¿Qué les ilusiona más de compartir esta nueva etapa profesional en Televisión Canaria?

Timón: Sin duda trabajar con los profesionales que hacen que este medio sea un referente de la información y del entretenimiento.

Plata: Exactamente. El intercambio de experiencias profesionales va a sumar muy en positivo en esta andadura, que siempre ha estado marcada por el trabajo en equipo.

P: ¿Tienen algún ritual, manía o rutina antes de entrar en plató que podamos confesar?

Timón: Yo no tengo ninguno destacado… Revisar bien las entradillas y beber agüita.

Plata: Yo confieso que suelo llegar a plató cantando, me sirve para calentar la voz y me llena de energía. (Risas)

Más de dos décadas en radio y televisión

Fernando Timón es periodista y presentador, natural de Gran Canaria. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en televisión y radio. Sus primeros pasos profesionales los dio en Los 40 Principales, donde inició su experiencia en el ámbito radiofónico. Posteriormente se incorporó a Televisión Canaria, donde trabajó como redactor y presentador de Deportes, dando comienzo a una carrera vinculada a la televisión pública.

En 2004 comenzó su carrera en el ámbito nacional en Telemadrid, donde fue presentador de informativos y espacios deportivos como Telenoticias y Fútbol es Fútbol. Más tarde se incorporó a TVE, donde copresentó el magacín de actualidad La Mañana de La 1. A lo largo de su recorrido profesional ha combinado información general y deportiva, tanto en plató como en directo, consolidando un perfil versátil y cercano.

Referente informativo con una larga trayectoria en RTVC

La periodista y presentadora Fátima Plata es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional colaborando con emisoras nacionales, especialmente en coberturas informativas para los informativos de Telecinco, antes de desarrollar la mayor parte de su trayectoria en Televisión Canaria, donde ha desempeñado funciones como redactora y presentadora de informativos, principalmente en ediciones de fin de semana.

Ha liderado coberturas especiales de gran relevancia en Canarias, como la erupción del volcán de Tajogaite, en La Palma, donde estuvo al frente de múltiples ediciones informativas y se convirtió en uno de los rostros más visibles de RTVC, además de conducir programas de debate y especiales de actualidad vinculados a temas sociales y divulgativos.

Comprometida con la información regional y los valores del servicio público, cuenta con una amplia capacidad para desenvolverse en distintos formatos, desde informativos hasta programas de debate y eventos en directo.