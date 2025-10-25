Los actores y actrices invitados han aprovechado la mañana del sábado para visitar los rincones más emblemáticos de Gáldar antes de la gran gala de clausura del festival

Gáldar se convierte en el epicentro del cine español con el Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025. Imagen cedida por el Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025

Gáldar se ha convertido este fin de semana en epicentro del cine español. El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 ha reunido por unos días a algunos de los rostros más conocidos de la televisión y la gran pantalla, entre ellos la Guayarmina de Honor de esta edición, Kira Miró, y los actores Salva Reina, Claudia Salas, Manu Baqueiro, Alejandro Albarracín y Daniel Tatay.

Este sábado todos ellos han recorrido algunos de los rincones con más encanto de Gáldar junto a algunos de los directores de cortos participantes en la Sección Oficial y todos los miembros del jurado del festival.

Tras un paseo por el casco histórico, la Cueva Pintada ha sido parada obligatoria. Allí, se han dejado impresionar por la historia de la ciudad y todas las curiosidades que el museo encierra, desde los restos que se exhiben a las excavaciones del poblado o la magia de la cueva y los vestigios de sus pinturas.

Visita a la playa de Sardina

“Me está pareciendo increíble la energía de esta visita”, aseguraba la actriz Claudia Salas, “todo me parece precioso, al igual que la ciudad. Porque había estado en la isla pero no conocía Gáldar. Sus paisajes, sus callejuelas, el día increíble que nos está haciendo…” al igual que el ambiente del que están pudiendo disfrutar, “porque entre actores, directores y demás, sin conocernos de nada, hemos terminado formando un grupo maravilloso, estamos disfrutando mucho.”

A continuación, han podido pasear por la playa de Sardina como un grupo más de turistas, dejándose llevar por el encanto del barrio costero bajo un sol radiante. De hecho, ninguno de ellos ha dejado pasar la oportunidad de darse un baño guiados por una anfitriona de lujo, la propia Kira Miró, que ya en alguna ocasión ha dejado claro en sus perfiles de redes sociales su predilección por esta playa. “Estoy muy feliz, ensalitrada, con la gente que quiero cerca, recibiendo un premio en mi tierra, que te reconozcan en el sitio que te vio crecer es lo más bonito que hay.”

Junto a ella, su pareja, el intérprete Salva Reina que aseguraba que “venir a Gran Canaria siempre es un placer y más por un motivo así, todos los reconocimientos que le den a Kira son pocos, se lo merece todo, así que estoy muy contento en esta tierra, que además es mi tierra también,” ya que el actor es grancanario de nacimiento.

Los artistas invitados visitan la Playa de Sardina. Imagen cedida por el Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025

Última para antes de la gala de clausura

Muy impresionado también el actor Daniel Tatay en su primera visita a Gáldar, “me ha sorprendido, es muy acogedor, y muy diferente a lo que conocía de las Islas.” El actor reconoce que hasta ahora siempre había venido por trabajo “y en esta ocasión estoy teniendo más tiempo, y me está encantado la gente. Está muy involucrado con todo lo que hacemos, la acogida es maravillosa, la comida, que me apasiona, el trato de todo el mundo, de verdad que estoy encantado.”

Manu Baqueiro destacaba también lo volcados que están todos los vecinos con el FIC Gáldar, “se mezclan con los rodajes del certamen de cortos, participan de las proyecciones, nos paran para saludarnos…este festival es muy especial.”

Tras el paseo todos los invitados han podido disfrutar de un almuerzo en Sardina junto al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de Gáldar, Julio Mateo Castillo y la directora del Festival Internacional de Cine de Gáldar, Ruth Armas. Última parada antes de la gran gala de Clausura del FIC Gáldar 2025 en el Polideportvo Juan Vega Mateos.