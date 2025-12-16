Uno de los asistentes confirmados será el guitarrista de la mítica banda ‘Queen’ Brian May

El festival pionero en música y ciencia Starmus vuelve a Tenerife diez años después de la última visita de Stephen Hawking. La octava edición se presentó en la Royal Society de Londres y tendrá lugar también en La Palma, del 17 al 22 de octubre de 2026, bajo el lema ‘En busca de la verdad’.

Este evento instituirá la Medalla de la Tierra Jane Goodall, en homenaje a la recientemente fallecida primatóloga, y busca con su regreso anunciar la edición más ambiciosa hasta la fecha, que contará con la participación de Brian May, guitarrista de la mítica banda Queen.

Canarias como centro de la divulgación científica

Jane Goodall (1934–2025), considerada una de las científicas más influyentes de la era moderna por su trabajo pionero con chimpancés, tuvo un papel fundamental dentro de Starmus como parte de su Consejo Asesor y sus mensajes impactaron a los asistentes de la última edición en La Palma, especialmente conmovida después de la erupción volcánica de 2021.

Por ello, el director y cofundador de Starmus, Garik Israelian, señaló que esta medalla «llama a proteger la Tierra» y en su próxima edición el festival unirá las dos visiones, la cósmica y la planetaria, en un evento dedicado a la búsqueda de la verdad.

Por otro lado, Brian May, cofundador de Starmus, precisó que Jane Goodall y Stephen Hawking «son dos espíritus humanos que cambiaron nuestra forma de ver el mundo: uno al mirar las estrellas, el otro al recordarnos la urgente necesidad de proteger la vida bajo nuestros pies».

El festival Starmus homenajeará a la primatóloga Jane Goodall en Canarias. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Asimismo la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, se congratuló de que Starmus 2026 situara a Canarias en el centro del diálogo mundial entre ciencia, innovación y cultura.

«Somos un territorio que entiende la divulgación científica no como un complemento, sino como un valor estratégico, y Starmus 2026 nos permitirá proyectar al mundo a Canarias como un espacio de referencia para el conocimiento, la divulgación y el futuro”, afirmó la consejera.

A su vez, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, indicó que la isla «ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la realización de este evento, no solo como sede, sino como un hogar para la ciencia y la cultura«.