Las fibras textiles de lavadoras crean la mayor parte del microplástico del mar

Las lavadoras domésticas son el principal foco de origen de los microplásticos que terminan en el mar en Canarias y las Azores, según una investigación de la Universidad de La Laguna

Microplásticos en la Playa Grande de Arico

ULL

08/9/2023

Las fibras textiles procedentes del lavado doméstico de ropa son el principal contaminante por microplásticos del mar en Canarias. Así lo atestigua la tesis doctoral que Cristina Villanova defendió recientemente en el departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Esta investigación se centró en los sedimentos costeros y diversos organismos del archipiélago canario y las Azores.

En su tesis, Villanova incide en que cada ciclo de lavado de unos 6 kilos de ropa en una lavadora libera 700.000 fibras textiles que las estaciones depuradoras actuales no logran retener en su totalidad y terminan en el mar.

Cinco años de investigación

Este trabajo de investigación, que se prolongó durante cinco años, ha permitido documentar la transferencia de estos contaminantes a través de la cadena trófica. Han analizado desde invertebrados bentónicos, como los pepinos de mar y los erizos, hasta organismos pelágicos como el krill.

En el caso de los pepinos de mar, se ha identificado por primera vez que la ingesta no es la única vía de entrada. Estas partículas también pueden quedar retenidas en sus sistemas de defensa a través del agua que succionan para respirar.

Asimismo, el análisis de casi un millar de individuos de krill en las Azores confirmó que este crustáceo, base de la alimentación de grandes cetáceos, está incorporando microplásticos, lo que supone un riesgo de bioacumulación para especies superiores como las ballenas.

Las más afectadas: La Graciosa y La Restinga

A nivel geográfico, la tesis revela que, tras analizar 30 localidades de todo el archipiélago canario, las mayores concentraciones de microplásticos en sedimentos se localizaron en puntos específicos como La Graciosa y La Restinga, en El Hierro, lo que apunta a la influencia de las actividades portuarias locales y la dinámica de corrientes en la acumulación de estos residuos.

Para garantizar la fiabilidad de estos hallazgos, la investigadora desarrolló un protocolo de trabajo en salas limpias con aire filtrado, llegando a emplear batas de color naranja para identificar y descartar cualquier posible contaminación accidental durante el proceso de laboratorio, detalla la ULL en un comunicado.

El trabajo de Villanova Solano, que fue evaluado por un tribunal integrado por Francisco Javier Bayo , de la Universidad Politécnica de Cartagena; María Clemente Martín , de la Universidad de La Laguna; y Maria Cristina Cocca, del Institute of Polymers, Composites and Biomaterials del National Research Council de Italia, subraya la necesidad urgente de establecer políticas y metodologías estandarizadas a nivel internacional que permitan comparar datos de diferentes partes del mundo de forma eficaz.

La investigadora insiste en que, si bien se han dado pasos legislativos en la prohibición de microplásticos en cosméticos, es fundamental seguir avanzando en la regulación de las aguas residuales y en el monitoreo constante de estos contaminantes para mitigar un problema que afecta globalmente a la biodiversidad marina.