Como cada año, miles de personas se reunirán en La Aldea de San Nicolás para disfrutar de la Fiesta del Charco, una tradición prehispánica

Tradición y cultura se dan cita en la Fiesta del Charco 2025 en La Aldea de San Nicolás. Imagen de Archivo

La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) celebra este jueves la Fiesta del Charco 2025, uno de los eventos más grandes y esperados de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino.

Más de 10.000 personas entre vecinos y vecinas y visitantes se darán cita en esta jornada cargada de tradición canaria que pervive de generación en generación.

Desde las 10:00 horas, el municipio de La Aldea será punto de encuentro en Gran Canaria en el que no faltará la música, el humor y las tradiciones en una de las celebraciones más queridas de la isla y a la que cada año se animan más personas.

¿De qué trata la Fiesta del Charco?

El conocido como El Charco es una pequeña laguna que se encuentra en la desembocadura del Barranco de La Aldea a escasos metros del mar.

La fiesta comienza a primera hora con una caminata hacia El Charco con baile, música y parrandas. Una vez llegado al lugar, los participantes se sitúan de pie y rodean el charco sin tocar el agua. A las 17:00 horas se lanza un volador que da inicio a la celebración y que avisa a los asistentes del inicio de la pesca de la lisa con las manos o ayudándose de cestos.

Los participantes deben respetar una serie de normas y procedimientos y capturar el mayor número de ejemplares, así como los de mayor tamaño, para conseguir los distintos premios que se reparten.

Bien de Interés Cultural

Así, cada 11 de septiembre se revive una tradición que cuenta con siglos de historia. Con origen prehispánico, revive una técnica de pesca aborigen conocida como ‘embarbascada’, que consistía en verter savia de plantas, como el cardón o la tabaiba, en el charco para adormecer a los peces y capturarlos más fácilmente con las manos.

Esta práctica se mantuvo hasta el siglo XX y, en la actualidad, sobrevive gracias a esta fiesta patronal de La Aldea. Desde 2008, El Charco está reconocido como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias, con la categoría de Sitio Etnológico gracias a su influencia simbólica y paisajística, así como a su relevancia cultural.

Dónde ver la retransmisión en directo

A partir de las 15:30 horas Televisión Canaria ofrecerá en directo la retransmisión de la Fiesta del Charco de La Aldea través de TDT, de RTVC.es y en el canal de YouTube de Televisión Canaria.