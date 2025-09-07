La Fiesta en el Monte es una cita consolidada en el que cientos de familias palmeras se reúnen en un entorno natural único

El Paso pone el broche final a los actos en honor a la Virgen del Pino con la Fiesta en el Monte. Imagen de Informativos RTVC

El municipio de El Paso, en La Palma, celebra este domingo la Tradicional Fiesta en el Monte, un acto que pondrá el broche final a las celebraciones en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino 2025.

Así, esta fiesta, que congrega cada año a cientos de familias palmeras, se desarrolla en un entorno natural único, ofreciendo una jornada de convivencia, música y tradición.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, subraya la importancia de esta cita: “La Fiesta en el Monte es el momento culminante de nuestras celebraciones. Durante el último mes hemos disfrutado de numerosos actos culturales, deportivos y de ocio, con una participación excepcional, lo que refleja el entusiasmo y compromiso de nuestra gente. Este domingo invitamos a todas las familias a subir a la Ermita del Pino y disfrutar de un día lleno de tradición, ritmo y buen ambiente”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Fiestas, Irinova Hernández, destaca el espíritu festivo y comunitario de la jornada: “La Fiesta en el Monte es una ocasión única para compartir en familia, disfrutar de música en vivo y de la gastronomía local en un entorno incomparable. Llegados al final, queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todos los vecinos, agrupaciones, colectivos y clubes que han contribuido a que estas celebraciones sean inolvidables, porque su esfuerzo y dedicación han permitido que cada acto sea un éxito”.