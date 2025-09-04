Programa completo de las Fiestas de la Virgen de El Socorro en Güímar, que se celebran del 29 de agosto al 15 de septiembre

El municipio de Güímar se prepara para la celebración de las Fiestas de El Socorro 2025, que tendrán lugar entre el 29 de agosto y el 15 de septiembre. El programa combina actividades culturales, deportivas y populares que incluyen conciertos, encuentros folclóricos, ferias y actos tradicionales.

Desde festivales infantiles y conciertos de artistas locales, hasta ferias artesanales y encuentros folclóricos que ponen en valor la tradición cultural del municipio. Güímar ofrece un amplio programa que te desgranamos a continuación.

Cartel de las Fiestas de la Virgen de El Socorro de Güimar 2025

Programa

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de Ntra. Sra. de La Paz de Chacona, a Ntra. Sra. de El Socorro.

20:00 h. Ermita de El Socorro: Procesión claustral y repique de las Fiestas de Ntra. Sra. de El Socorro.

21:00 h. Calle El Drago, El Socorro: Fiesta infantil: castillos, talleres y Fiesta de la espuma.

22:00 h. Atrio de San Pedro Apóstol: Noche joven con las actuaciones de Salvapantallas, DJ Wes y DJ. Abián Reyes

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE: XXXI ANIVERSARIO DEL NOMBRAMIENTO DE ALCALDESA HONORARIA Y PERPETUA DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

18:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Güímar: Acto Institucional de nombramiento de Hijo Adoptivo del municipio a D. César Pérez de Armas y entrega del galardón a Título Póstumo a Dña. Victoria Díaz Massieu.

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía en Acción de gracias y conmemoración del XXXI Aniversario del Nombramiento de Ntra. Sra. de El Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Villa de Güímar, a cargo de Don Israel Pérez González, Párroco de San Pedro Apóstol. Ofrenda Institucional a la Virgen de El Socorro. Ofrenda de La Comunidad de San Pedro Apóstol a Ntra. Sra. de El Socorro. Preside: Don Domingo Miguel González Ruíz, Arcipreste de Güímar. Coro: Coro Miguel Castillo.

21:00 h. Plaza de El Socorro: Concierto de la Agrupación Vocal e Instrumental “Amigos del Arte” con la participación de “Chago Melián”.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de San Pedro Abajo a Ntra. Sra. de El Socorro.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE, BAJADA DE NUESTRA SEÑORA DE EL SOCORRO

04:00 h. Calles del municipio de Güímar: Salida del coche anunciador, interpretando el Pasodoble Al Socorro. Organiza la familia de don Domingo González, herederos de esta tradición.

06:00 h. Campanario de San Pedro: Tradicionales repiques con volador, familia Elías y repique de El Barrio de La Hoya.

06:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Misa de Peregrinos, presidida por D. Daniel José Padilla Piñero, párroco de San Bartolomé Apóstol de Tejina y Delegado Pontificio para la Orden de Belén, acompañado por el Coro Parroquial. A continuación procesión de la sagrada Imagen de Nuestra Señora de El Socorro, hasta la Capilla del Calvario, descanso y comienzo de la Bajada hasta el Caserío de El Socorro.

10:00 h. Plaza junto al local de la Asociación de Vecinos del Socorro: Feria de Artesanía de la Asociación Güimararte.

12:00 h. Ermita de El Socorro: Misa de Recibimiento de la imagen de Nuestra Señora de El Socorro, presidida por D. Víctor Jesús Hernández Rodríguez, Vicario General de Guardia Civil. Coro: Virgen de La Peña.

12:00-18:00 h. Caserío de El Socorro: Dúo Kandela y Dúo Guarapo.

19:00 h. Ermita del Socorro: Traslado de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Socorro hasta su humilladero en la Cueva y La Ceremonia de los Guanches. A su término, histórica entronización de Soco- rro en la Cuesta de El Socorro, descanso en la Capilla de Abajo y procesión de regreso a la Ermita de El Socorro, acompañada de la Danza de las Cintas de San Pedro Abajo, Asociación Cultural Guanches de El Socorro y Banda Patronato Amigos del Arte.

21:00 h. Ermita del Socorro: Misa por los Difuntos, presidida por Domingo Miguel González Ruíz, párroco de San Pedro Apóstol, a continuación Procesión de las Candelas por las calles del Caserío.

24:00 h. Rezo del Santo Rosario. Tradicional dormida a los pies de la Virgen.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA: SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE EL SOCORRO

08:00 h. Plaza de San Pedro: Salida de la XII Ofrenda Floral Atlética Virgen de El Socorro.

09:00 h. Ermita del Socorro: Primera misa de la Natividad de Nuestra Señora, presidida por Simón Herrera, párroco de Arafo.

11:00 h. Ermita de El Socorro: Misa solemne de la Natividad de Nuestra Señora, presidida por don Víctor Manuel Oliva García, Ecónomo Diocesano y párroco de San Benito, San Lázaro y El Carmen en La Laguna.

Canta: Coro Miguel Castillo, Agrupación Vocal e Instrumental Amigos del Arte y Banda de Música Patronato Amigos del Arte. A continuación de la Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de El Socorro por el Caserío, acompañada por la Asociación Cultural Guanches de El Socorro, Danza de las Cintas de San Pedro Abajo, Banda del Patronato Amigos del Arte, Coro Miguel Castillo, entre otros, invitados. Interpretación de la Salve a la Virgen en dos lugares del recorrido. Descanso en la Capilla de Abajo, lluvia de Chucherías y última Entrada de la Virgen de El Socorro en su morada y la interpretación del Pasodoble Al Socorro, a cargo de la Banda del Patronato Amigos del Arte y acompañada de la Danza de las Cintas de San Pedro Abajo.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de Ntra. Sra. del Rosario del barrio de Fátima, a Ntra. Sra. de El Socorro. Coro parroquial de Ntra. Sra. de Fátima y Renovación Carismática.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de Las Comunidades de Agache a Ntra. Sra. de El Socorro. Coro: Coro parroquial de San Antonio de Padua, de Lomo de Mena.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de Santiago Apóstol de El Puertito de Güímar a Ntra. Sra. de El Socorro. Coro: Coro parroquial de Santiago Apóstol de El Puertito.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de San Pedro Arriba, a Ntra. Sra. de El Socorro.

20:30 h. Atrio de San Pedro: Festival Tradiciones y Albahaca a cargo de la Parranda Juan Jimio.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de Santo Domingo de Guzmán, a Ntra. Sra. de El Socorro. Coro: Virgen de la Peña.

21:00 h. Atrio de San Pedro: Festival Yauci Gómez.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE: OCTAVARIO DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Eucaristía con presentación de los niños nacidos desde septiembre de 2024.

20:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Celebración de la Eucaristía: Ofrenda de La Comunidad de San Pedro Apóstol a Ntra. Sra. de El Socorro. Misa Coral Tenerife.

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE: OCTAVA DE NTRA. SRA. DE EL SOCORRO

19:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol: Eucaristía de la Octava de Ntra. Sra. de El Socorro, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la Diócesis Nivariense. Canta: Coro de la Parroquia de San Pedro Apóstol. Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de El Socorro por las calles del municipio, acompañada por la Banda de Música Patronato Amigos del Arte, autoridades y agrupaciones folclóricas del municipio.

Al finalizar, Ofrenda a Nuestra Señora de El Socorro y Cena de Hermandad.