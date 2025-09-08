La Virgen del Socorro regresa a la Iglesia de San Pedro

La subida de la Virgen del Socorro coincide este lunes con la celebración de la XII Ofrenda Floral Atlética que congrega a unos 500 participantes

Ofrenda Floral Atlética Virgen del Socorro. Informa: Lorena de Cobos

La Virgen del Socorro regresa este lunes, 8 de septiembre, desde su ermita en la playa hasta la iglesia de San Pedro en el casco del municipio de Güímar. El domingo tuvo lugar su multitudinaria bajada y ahora será la subida de la Virgen del Socorro que desde temprano ya aglutina en el entorno de la ermita en la playa a cientos de personas.

Este lunes también se celebra una de las actividades más especiales de su calendario deportivo y cultural del municipio, la XII Ofrenda Floral Atlética Virgen del Socorro. Un evento lleno de simbolismo y emoción, que une la pasión por el atletismo con la devoción a la patrona local.

A lo largo de sus ediciones, esta cita se ha consolidado como un encuentro ineludible para vecinos, familias y amantes del deporte con valores, que encuentran en ella una manera única de celebrar la identidad y el espíritu comunitario del municipio.

Ofrenda Floral Atlética del Socorro. Imagen RTVC

La salida de la ofrenda tiene lugar en la Plaza de San Pedro, desde donde los participantes recorrerán algunas de las zonas más representativas de Güímar, en un recorrido de aproximadamente 9 kilómetros.

Este lunes a mediodía, la Virgen del Socorro recorrerá el camino de vuelta, con lo que se pondrá el broche a una de las romerías más antiguas de Canarias.