La Villa de Moya celebra las fiestas en honor a San Judas Tadeo, que comienzan este fin de semana y se extenderán hasta el 31 de octubre

La Villa de Moya se prepara para celebrar las fiestas en honor a su compatrono, San Judas Tadeo, durante este mes de octubre, marcadas por ser Año Jubileo. Este año, como parte de esos actos destacados tendrá lugar, por primera vez en la historia, la peregrinación a pie de la imagen de San Bartolomé de Fontanales hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

Procesión de San Judas Tadeo en la Villa de Moya

Actos de este fin de semana

Los actos arrancan con la obra teatral Señoras de Ciudad, sobre las Crónicas de Alonso Quesada y se extienden el fin de semana con actividades para los más pequeños.

Será así como el sábado 10, a partir de las 19.00 horas, se celebra el X Encuentro de Bailadores Faustino Nuez.

El domingo 11, a las 11.00 horas, el VI Festival Folclórico Infantil, en el Anfiteatro Municipal del parque Pico Lomito.

Honores y Distinciones

Este año se celebra el acto de entrega de Honores y Distinciones de la Villa de Moya en el que se reconocen a vecinos del municipio que han contribuido a su crecimiento y desarrollo. Será en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Seguidamente, se celebra un concierto en la Plaza del Árbol Redondo, a cargo de 5bertura.

El sábado, 25 de octubre, tendrá lugar una de las citas obligadas dentro del programa de fiestas: la ruta teatralizada de Don Juan Tenorio. Esta cuarta edición estará formada por artistas profesionales, amantes y estudiantes de teatro. Es un ambicioso proyecto, con Iván Álamo como director de la obra, que recorrerá distintos puntos del casco desde la Plaza de la Concordia hasta el Ayuntamiento, pasando por la Heredad de Aguas, la Casa Museo Tomás Morales y la Iglesia.

Cartel de las Fiestas de San Judas Tadeo en la Villa de Moya 2025

“La ruta teatralizada de Don Juan Tenorio ya se ha convertido en una cita obligada dentro de nuestro municipio que cada año gana más adeptos. Es una forma de descentralizar la cultura y acercarla a todos nuestros vecinos, así es como apostamos por el talento de los que integran el Aula de Teatro mostrando la importancia de las Escuelas Artísticas Municipales dentro del municipio”, destaca el concejal del área, Octavio Suárez.

Las fiestas en honor a San Judas Tadeo culminan con el concierto en el Cementerio Municipal a cargo de David Batista & Carmen Falcón, con Ecos De Un Hilo Infinito, el 31 de octubre, a las 19.00 horas.