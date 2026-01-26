Puertos de Tenerife asegura que ya no existen restos de vertido en aguas de las dársenas del Este y de Anaga, tras labores de limpieza y dispersión del vertido

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha finalizado la declaración de la situación de Prealerta, activada este domingo, por posible contaminación marina tras producirse la fuga de gasoil por parte de un buque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Panorámica del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Puertos de Tenerife

Esta declaración del PLATECA en prealerta se adoptó después de que el 112 recibiera un aviso por un vertido de gasoil de un buque atracado en el bufadero contradique norte del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Por entonces, se concreto que la parte vertida al muelle, estimada entre unos 100 y 200 litros, estaría «controlada», mientras que la que arribó al mar «está contenida».

Por todo ello, se activó el Plan Marítimo Nacional en fase de alerta y la Dirección General de Emergencias ha procedido a activar el PLATECA en situación de prealerta con el fin de garantizar la coordinación entre administraciones y organismos para poner a disposición los recursos necesario ante la situación.

Una fuga con rotura

Puertos de Tenerife ha informado este lunes que, en torno a las 19.15 horas de ayer, se recibió la alerta de fuga de gasoil en el contradique del bufadero, por parte del buque ‘Cap Mejean‘, un incidente que se habría producido a consecuencia de la rotura de una junta de la tubería en las proximidades del castillo del buque.

Así, la rotura se produjo, aparentemente, por una sobrepresión durante la operación de suministro de gasoil desde muelle al buque, estimándose un vertido de 100 litros sobre el muelle, con caída parcial al agua.

Con la activación de los recursos necesarios y la llegada de la luz diurna, se confirmó que el vertido se encuentra correctamente contenido, procediéndose posteriormente a la recuperación del producto derramado.

Fuera de la zona acotada, explica Puertos de Tenerife, se apreció una pequeña mancha en el entorno del contradique, que fue tratada con los medios previstos, llevándose a cabo las labores de limpieza y dispersión del vertido, que finalizaron sobre las 9:30 horas de este lunes. Asimismo, en estos momentos, la entidad constata que no existen restos de vertido en la zona de aguas de las dársenas del Este y de Anaga.