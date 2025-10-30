ES NOTICIA

Fincas rústicas, una tendencia al alza

Redacción RTVC
Cada vez más personas buscan espacios abiertos, contacto con la naturaleza. Una forma de vida más tranquila que ha devuelto el interés por la compraventa de fincas rústicas en distintas zonas del país

El interés por las fincas rústicas está creciendo en todo el país. Según los últimos datos del INE, la compraventa de terrenos rurales alcanzó este verano sus cifras más altas en más de una década. Una tendencia que, en Canarias, también apunta al alza.

En julio se vendieron más de 13.000 fincas rústicas en toda España, un 3,6 por ciento más que el año pasado.

También aumentan en Canarias

En Canarias la previsión es todavía mayor, con un aumento del 58 por ciento en lo que queda de década. «Hay un interés por fincas rústicas, las previsiones son de que van a salir al mercado seguramente muchas más, pero no equiparable al resto de comunidades autónomas», explica Vanesa Rubio, experta inmobiliaria.

Los precios siguen siendo más bajos que los del suelo urbano, lo que atrae a quienes quieren invertir o empezar una nueva vida lejos del ruido.

