Firman el acuerdo que termina una huelga de dos años en el tranvía de Tenerife

Metrotenerife y los sindicatos firman así el final de una huelga que ha afectado al tranvía de Tenerife en los últimos dos años

La dirección de Metrotenerife y el comité de huelga (CCOO, UGT y USO) han procedido en la mañana de este jueves a la firma del acuerdo definitivo por el que se desconvoca la huelga iniciada en febrero de 2024 y que afectaba al tranvía de Tenerife.

Respaldo de la plantilla

La formalización del documento se produce tras el respaldo de la plantilla en la asamblea celebrada este miércoles, donde el 83,5% de los trabajadores votó a favor de ratificar el preacuerdo alcanzado la pasada semana.

Con esta firma, el servicio de tranvía recuperará la plena estabilidad y normalizará su operativa desde este viernes.

Más diálogo y negociación colectiva

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) subraya en una nota que este acuerdo marca un «punto de inflexión» después de dos años de conflicto laboral y abre una nueva etapa basada en el diálogo y la negociación colectiva.

FSC-CCOO considera que el resultado alcanzado permite reorientar las relaciones laborales hacia un marco «más constructivo», en el que la capacidad propositiva de la representación de las personas trabajadoras tenga un papel central.

Logros

Entre los avances más relevantes del acuerdo, FSC-CCOO destaca los pasos dados para la desaparición del polvo de sílice, una sustancia cancerígena cuya erradicación era una reivindicación prioritaria del comité de empresa y un elemento clave para seguir avanzando en materia de salud laboral.

Asimismo, el acuerdo permite abrir una hoja de ruta para avanzar hacia una organización del trabajo acorde a una administración del siglo XXI, alineada con los acuerdos de ámbito estatal, especialmente en lo relativo a la implantación progresiva de la jornada laboral de 35 horas.

Desde FSC-CCOO se valora que este proceso ha permitido reforzar el papel de la plantilla como agente activo en la marcha y el funcionamiento de la empresa, con el objetivo de consolidar un servicio público de transporte que preste sus servicios en las mejores condiciones tanto para las personas trabajadoras como para la ciudadanía.

Con todo, el sindicato reitera su compromiso de seguimiento del acuerdo firmado y de defensa activa de los derechos laborales en el próximo proceso de negociación del convenio colectivo.