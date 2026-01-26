Foro Cajasiete llega a Fuerteventura para analizar el presente y futuro energético del Archipiélago

Este martes, de 9:00 a 10:00 horas, el Palacio de Ferias y Congresos de Fuerteventura acoge el debate “La energía en Canarias”, en directo en ‘De la noche al Día’

Estíbaliz Pérez presenta este martes una edición especial de ‘De la noche al día’ desde Fuerteventura

El Palacio de Ferias y Congresos de Fuerteventura acoge este martes 27 de enero una nueva edición del Foro Cajasiete, el encuentro mensual e itinerante patrocinado por la entidad financiera e impulsado por La Radio Canaria, que se ha consolidado como un espacio de referencia por su capacidad para reunir a especialistas de distintas áreas. En esta ocasión, el foro estará dedicado a “La energía en Canarias” y se celebrará de 9:00 a 10:00 horas, en el marco del programa matutino ‘De la noche al Día’, que se realizará en directo desde este mismo escenario.

El debate estará moderado por la periodista Estíbaliz Pérez, al frente de una edición especial del magacín, que comenzará desde Fuerteventura a partir de las 6:30 horas. Desde las 9:00, el Foro Cajasiete reunirá a destacados expertos y representantes institucionales del sector energético para abordar los principales retos y oportunidades del Archipiélago.

Entre los invitados figuran Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, junto a destacados expertos y representantes institucionales del sector energético. Participarán también José Manuel Garrido, Director de Relaciones Institucionales en Cajasiete; Yonay Concepción, Director del proyecto Salto de Chira del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; Jesús Matilla, Presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables; Luis Pinto, Decano del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife; Alejandro Romero, responsable del proyecto H2Verde de PLOCAN; Roque Calero Pérez, catedrático emérito de Ingeniería Mecánica de la ULPGC; y José Otero, líder técnico del proyecto de hidrógeno verde en Fuerteventura de la empresa Maxoinversiones.

El Foro Cajasiete de La Radio Canaria vuelve a situar el foco en asuntos estratégicos para Canarias, reafirmando el compromiso de La Radio Canaria y Cajasiete con la divulgación, el debate y el análisis de los temas clave para el desarrollo del Archipiélago.