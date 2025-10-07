Reuters Pictures, con motivo de su 40 aniversario, ha realizado una selección de fotos históricas del mundo y en esa selección ha incluido tres fotografías captadas en Canarias

Tres fotos de Canarias se encuentran en la selección histórica que la agencia Reuters ha realizado por los cuarenta años de Reuters Pictures. En esa selección hay fotos históricas de todo el mundo. Entre esas imágenes hay dos fotos de la erupción de La Palma que destacan en la selección.

Una de ellas muestra la cocina de una casa de El Paso desde cuya ventana se veía directamente la erupción del volcán de hace ya cuatro años.

Vista de lava a través de la ventana de una cocina de El Paso tras la erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma, España, el 28 de septiembre de 2021. REUTERS/Jon Nazca

Otra de las imágenes destacadas muestra a un vecino, meses después de la erupción, veía desde su casa como la ceniza del volcán Tajogaite se acumulaba en su patio.

Dionisio Leal observa los montones de ceniza del volcán Cumbre Vieja que rodean su casa desde la ventana, en el barrio de Las Manchas, en la isla canaria de La Palma, España, el 20 de enero de 2022. REUTERS/Borja Suarez

La migración también ha sido destacada en los reportajes que Reuters ha realizado en Canarias durante estos años. El fotógrafo Juan Medina captó algunas de las imágenes más destacadas de la historia de la llegada de pateras y cayucos a Canarias. Medina incluso consiguió el reconocimiento del World Press Photo en noticias de actualidad en 2005. Una de sus fotos captada en Fuerteventura en 2006 forma parte de la colección por el 40 aniversario.