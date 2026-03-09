La fotografía ha sido seleccionada para publicarse en la edición impresa de la revista National Geographic de marzo de 2026

Tras una larga espera, el fotógrafo Eduardo García ha logrado captar ‘Luna en Tenerife’, se trata del momento exacto en el que la Luna emerge por una de las faldas del Teide.

‘Luna en Tenerife’: la fotografía del Teide seleccionada por National Geographic/Eduardo García

García asegura que nunca olvidará aquella escena. «Tras casi una hora que se hizo eterna, y con el equipo en la ubicación exacta, la madre naturaleza volvió a regalarnos una escena irrepetible«, cuenta el fotógrafo.

«La Luna apareció de forma sutil y silenciosa. Como sin querer llamar la atención, se deslizó lentamente por una de las faldas del Teide, mostrándonos su cara más cautivadora», recuerda García.

Esta fotografía fue seleccionada para publicarse en la edición impresa de National Geographic de marzo de 2026.