El Fotosub Nocturno inaugura la competición en Las Canteras

Once parejas participan en la edición nocturna en la playa de Las Canteras que además incluye snorkel, paseos en kayak y otras actividades para toda la familia

Parejas participantes en al edición anterior de Fotosub Las Palmas de Gran Canaria.

La playa de Las Canteras acoge desde hoy Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025. El Fotosub Nocturno inaugura esta edición que comenzará la tarde este jueves.

Once parejas participan en una de las competiciones más relevantes de la fotografía submarina en Canarias. Las modalidades de Open Fotosub y Zazafotosub se desarrollarán el sábado, 11 de octubre.

Programación

A las 20:00 comienza la competición en la zona de Playa Chica. Los once equipos realizarán el checking para después sumergirse en el arenal hasta las 22:00 horas.

Durante una hora y media deberán coger las mejores instantáneas de los fondos marinos de la playa de Las Canteras.

Una inmersión para captar imágenes únicas del ecosistema marino con especies que solo son visibles por la noche.

El sábado, 11 de octubre, tendrán lugar las otras dos competiciones profesionales, el Open Fotosub, cuyo jurado será el mismo que en la modalidad nocturna, y se han inscrito siete parejas. Mientras, que en la de Cazafotosub, estará formado por la conservadora marina y educadora ambiental, Cristina Fernández y el biólogo marino, Fernando Espino, y el oceanógrafo, Arturo Boyra. En esta última modalidad, participan 16 fotógrafos submarinos.

Jurado del Fotosub

El jurado está dirigido por el fotógrafo submarino Enrique Faber, y lo integran, el campeón del mundo y de España de fotografía submarina, David Barrio, y los fotógrafos Javier Medinaveitia y Kike Souto.

Los ganadores de las tres modalidades profesionales se darán a conocer la noche del mismo sábado en una ceremonia de entrega de premios que se celebrará en el Hotel Cristina by Tigotan.

Parejas participantes en el Fotosub nocturno:

Ángel Trujillo Santana – Besay Umpiérrez Suárez Sonia Díaz Vergara – Sandra Navarro Mayoral Karina Erazo Ceballos – Rodrigo Mujica Sánchez José Juan Calderían Peñate – Rut Gil Cárdenes Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz Arturo Telle Thiemann – Davinia Hernández Reyes Ernesto Collado Santana – María Lourdes Domínguez Rivero Tanausú Moras García – Yolanda García Fernández Eloy Arbelo Ojeda – Soledad Santana Juan Antonio Carballo – María Belén Caro Ruymán Escuela Rodríguez – Alberto Ubierna Hernández

Actividades paralelas

La organización facilitará gafas de snorkel y cámaras subacuáticas para los participantes del Fotosub Familiar que participarán también en un concurso con premios para la mejor fotografía.

También en esta edición habrá varios talleres infantiles, bautizos de mar y rutas guiadas de snorkel, así como charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras y paseos en kayaks.