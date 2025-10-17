El consejero del Banco Sabadell en Galicia, Juan Manuel Vieites, considera que el fracaso de la OPA que el BBVA planeaba hacer sobre el Sabadell «es una magnífica noticia para el mundo empresarial»

Fracasa la OPA hostil del BBVA al Sabadell. Europa Press

Así lo ha dicho a los periodistas el también presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia antes de reunirse con su homólogo de Las Palmas, Pedro Ortega, al ser preguntado por esta cuestión, sobre la que ha mostrado su «satisfacción».

«Es una buena noticia, yo creo que el mundo empresarial necesita no solamente una concentración bancaria, sino todo lo contrario, un sistema económico y bancario equilibrado. En ese sentido, desde mi punto de vista creo que los accionistas han tomado una decisión adecuada», ha referido.

Vieites ha recalcado que el BBVA «es un gran banco», si bien ha subrayado que el fracaso de su pretendida oferta de compra «es una magnífica noticia para el mundo empresarial».

Insuficiente apoyo

El fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell ha hecho descarrilar la fusión de dos entidades que hubieran dado lugar al segundo banco por negocio en España, solo por detrás de Caixabank, pero ya por delante del Santander.

Sin embargo, el insuficiente apoyo que ha obtenido la oferta hará que el BBVA siga ocupando el tercer puesto y el Sabadell, el cuarto.

BBVA y Sabadel hubieran sumado 980.115 millones de euros en activos, ya excluido TSB, la filial británica que el Sabadell ha vendido al Santander, con la cual esa cifra hubiera alcanzado el billón de euros.