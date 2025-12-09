La Compañía Nómada cumple 25 años de trayectoria con el estreno de ‘Fragil’, el trabajo más personal de su fundador, el bailarín y coreógrafo Roberto Torres

Imagen del espectáculo ‘Frágil’. Cultura Gobierno de Canarias

Coincidiendo con los 25 años de la Compañía, Roberto Torres ofrece el próximo 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, uno de sus trabajos más personales, con el que se plantea qué queda de las personas cuando ya nadie escucha y traza un viaje hacia el ‘yo’ como movimiento de disputa. Toda una partitura de “actos corporales, rituales interrumpidos, frases que vuelven como ecos y movimientos que se niegan a desaparecer”, en el que esta figura clave de la danza contemporánea ha contado además con varios cómplices como coautores de la pieza.

Entre ellos se encuentra el dramaturgo Diego Reinfeld, en cuya trayectoria destaca la creación de relatos, la narración oral y la colaboración con artistas y colectivos de diversa índole. Para esta ocasión, se suma al equipo de Cía Nómada como autor de la idea original de ‘Frágil’ y encargado de la narraturgia, aunque también se subirá a las tablas junto a Torres como coprotagonista de la pieza.

Amplio proceso de investigación

‘Frágil’, según informa un comunicado, es también resultado de un amplio proceso de investigación, para el cual la compañía ha contado además con la bailarina, coreógrafa y facilitadora Laura Marrero, que ha ejercido como asistente de movimiento. Es más, buena parte de la fase de creación ha estado marcada por el trabajo en talleres con colectivos de mujeres, que con sus gestos, dinámicas, reflexiones e impresiones han contribuido a forjar varios de los mensajes de la nueva pieza.

También repite colaboración con la compañía el artista rumano Alex Catona, quien ya dirigió a Roberto Torres en ‘MAGMA: Concierto para dos cuerpos’ en 2022. Con una dilatada experiencia en la composición musical para cine y teatro, aporta a ‘Frágil’ composiciones originales que proporcionan el paisaje sonoro de la pieza.

Nómada y Roberto Torres

Que la Compañía Nómada opte por este formato de colaboración con artistas de diversas disciplinas no es novedad. A lo largo de sus 25 años de historia, la formación residente en el Teatro Victoria ha utilizado la danza, el teatro, los recursos audiovisuales y un sinfín de lenguajes artísticos para enriquecer sus espectáculos.

La formación isleña estado acompañada en diversas ocasiones por verdaderos referentes de la escena nacional e internacional, como es el caso del coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014; la coreógrafa Carmen Werner, directora de la compañía Provisional Danza y Premio Nacional de Danza 2007; así como de bailarines que hoy son figuras clave en el entramado de las artes en movimiento en las Islas, como son Paula Quintana, Daniel Navarro y Paloma Hurtado, entre otros.

‘Fragil’

Por su parte, Roberto Torres ofrece con ‘Frágil’ un acercamiento a muchas de sus inquietudes actuales, en consonancia con una prolífica vida profesional como creador, director, intérprete y programador que también ahora ve con perspectiva. Con más de una veintena de espectáculos a sus espaldas -con los que ha recorrido los más diversos escenarios de numerosos países de América Latina, el Caribe, África y Europa-, ha sido reconocido además en numerosas ocasiones su labor como catalizador de la danza hecha en Canarias, con proyectos tan consolidados como el Teatro Victoria, el Festival de Danza Canarias dentro y fuera y el Festival de Danza Cuadernos Escénicos.

Prueba de ello son varios de los galardones que ha recibido por parte del propio sector cultural de las islas, como son el Premio de Honor DanzaTTack 2025, el Premio del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife 2022 o el Premio Réplica 2018 en cinco categorías diferentes por su creación Dulces Bestias.