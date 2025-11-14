La compañía, Fred. Olsen Express, patrocinará al CD Tenerife Femenino y cubrirá los desplazamientos de las jugadoras que residen en otras islas

Fred. Olsen Express y el CD Tenerife Femenino han sellado un acuerdo de patrocinio que refuerza el compromiso común de ambas entidades con la igualdad de oportunidades, el deporte base y la cohesión del archipiélago.

Acto de presentación de este acuerdo

El acto contó con la participación de Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, así como de Lorenzo Spinelli, jefe del departamento comercial de pasaje de la naviera y Marina González, jefa de marketing y comunicación de Fred. Olsen Express. También estuvieron presentes las jugadoras Iratxe, Paula Hernández, Jenni López, Mar, Candela y Gabriela, como muestra del talento del club procedente de distintas islas.

Uno de los momentos más significativos se produjo con la llegada en barco desde Gran Canaria de una de las futbolistas, a bordo de un buque de Fred. Olsen Express, gesto que simbolizó de manera directa la conexión y la unidad que inspira este acuerdo.

Gracias a esta colaboración, la compañía asumirá los billetes de las jugadoras que viven en otras islas y que forman parte del club en sus distintas categorías, facilitando así que puedan desplazarse para entrenar y competir con su equipo sin que la distancia sea un obstáculo.

Declaraciones de los representantes

El presidente del conjunto blanquiazul, Sergio Batista, agradeció el respaldo de la compañía y subrayó que “este acuerdo supone mucho más que un apoyo económico. Para nuestro club significa reconocer y valorar el esfuerzo de las jugadoras que, a pesar de la distancia, defienden este escudo con compromiso e ilusión. Queremos que todas tengan las mismas oportunidades para crecer y competir, vivan en la isla que vivan. Agradecemos a la compañía Fred. Olsen su sensibilidad y su apuesta por un proyecto que representa a Canarias en su totalidad.”

La jefa de marketing y comunicación de Fred. Olsen Express, Marina González, señaló que “desde Fred. Olsen Express celebramos la oportunidad de acompañar al Club Deportivo Tenerife Femenino y, especialmente, a esas jugadoras que dejan su isla de origen para seguir creciendo en su carrera deportiva. Queremos facilitar su movilidad y que sientan nuestro apoyo en cada viaje. Esta alianza une dos sectores que están impulsando el liderazgo femenino y ampliando horizontes para las nuevas generaciones”.

Jenni López, jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa: “Este acuerdo nos cambia el día a día. Los desplazamientos entre islas a veces son un reto, y con este apoyo podremos dedicar más energía a entrenar, competir y seguir creciendo como equipo. Nos hace sentir que, estemos donde estemos, formamos parte de algo común”.

Con esta alianza, Fred. Olsen Express y el CD Tenerife Femenino unen esfuerzos para que el talento deportivo canario pueda brillar desde cualquier isla, reafirmando el compromiso compartido con la igualdad, la juventud y el desarrollo del deporte femenino en el archipiélago.