La naviera Fred. Olsen Express añade viajes extra y eleva a 22 los trayectos semanales en la semana previa a Semana Santa

Fred. Olsen Express refuerza su conexión entre El Hierro y Tenerife en marzo

Fred. Olsen Express ha reforzado durante el mes de marzo su conexión marítima entre El Hierro y Tenerife con la incorporación de varios trayectos adicionales.

La compañía ha programado viajes extra los días 13, 20 y 26 de marzo, con una salida a las 8:00 desde el Puerto de La Estaca hacia Tenerife y otra a las 12:00 en sentido contrario.

Además, el 29 de marzo se suman dos nuevas salidas, una a las 10:30 desde el puerto herreño y otra a las 14:00 desde Puerto de Los Cristianos.

22 trayectos semanales

Además, con estos refuerzos, la ruta pasa de los 16 trayectos semanales habituales a 18 durante las próximas semanas, con cuatro viajes diarios los lunes y viernes.

La programación se ampliará especialmente en la semana previa a Semana Santa, del 23 al 29 de marzo, cuando se alcanzarán los 22 trayectos semanales.

Según explicó el director de flota de la compañía, Juan Ignacio Liaño, el objetivo es facilitar los desplazamientos entre islas y garantizar también el transporte de mercancías en un periodo de alta demanda.