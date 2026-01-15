Este evento deportivo se celebrará entre el 5 y 7 de febrero

La naviera Fred Olsen anunció este jueves el refuerzo de sus conexiones con la isla de El Hierro con motivo de la celebración del Maratón del Meridiano, para facilitar el desplazamiento de los participantes en esta prueba, que se celebra entre el 5 y el 7 de febrero en La Frontera.

Fred Olsen reforzará sus conexiones con El Hierro por la Maratón del Meridiano/ Archivo RTVC

Fred Olsen incorporará un trayecto extra entre los puertos de La Estaca, en El Hierro, y de Los Cristianos, en Tenerife, los días 6 y 8 de febrero.

Detalles de las nuevas conexiones

Los trayectos se han habilitado para el viernes 6 de febrero desde El Hierro a las 08:00 y a las 15:00 horas, mientras que desde el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, los trayectos se realizarán a las 12:00 y a las 18:00 horas.

Por otro lado, el domingo 8 de febrero, las salidas desde la isla del Meridiano se realizarán a las 08:00 y a las 14:00 horas, y desde Tenerife a las 11:00 y a las 17:00 horas.

La planificación de los servicios extraordinarios se ha realizado en coordinación con el Cabildo de El Hierro.