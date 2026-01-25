Este domingo, en zonas como Bajar o Punta del Hidalgo, en el municipio tinerfeño de La Laguna, las olas han alcanzado los tres metros de altura

Continúa el oleaje en las islas, aunque durante las próxima horas bajará la intensidad. Este domingo, en zonas como Bajamar o Punta del Hidalgo, en el municipio tinerfeño de La Laguna, las olas han superado los tres metros de altura.

Informa. RTVC.

Precaución ante los fenómenos costeros

A pesar de la alerta por fenómenos costeros que se encuentra activa en las islas, este fin de semana se han vuelto a realizar determinadas acciones imprudentes cerca de la costa.

Cabe recordar que el pasado año, las cifras fueron trágicas, en cuanto al número de ahogados en Canarias. Sin ir más lejos, el último golpe de mar mortal fue el pasado mes de diciembre. En concreto, una mujer falleció, tras un golpe de ola que arrastró, además, a una docena de personas, en el Puerto de la Cruz.

Por ello, la Plataforma Canarias, 1.500 km de costa ha lamentado este tipo de acciones.

Cabe resaltar que en 2025 fallecieron 69 personas y alrededor de 250 sufrieron algún tipo de accidente en espacios acuáticos. Se recuerda que , en caso de alertas por mala mar, se deben tomar diversas precauciones.