Las provincias más afectadas por las fuertes lluvias han sido Sevilla y Huelva

Las fuertes lluvias en Andalucía causan más de un millar de incidencias y dos heridos. Fotografía: EFE

Las fuertes lluvias que afectaron a Andalucía este pasado miércoles han provocado un total de 1.499 incidencias en la región. Los principales incidentes se concentraron en las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344), según informa en un comunicado el 112. Las intensas precipitaciones también generaron contratiempos en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Respecto a la naturaleza de las incidencias atendidas, los principales casos fueron por inundaciones, alcanzando un total de 1.112. A este dato le siguen los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Este fenómeno meteorológico adverso también ha dejado dos heridos de diversa gravedad en Andalucía. En Gibraleón (Huelva), una persona resultó herida de carácter muy grave tras caerle encima un toldo, causándole un traumatismo craneoencefálico y teniendo que ser trasladado de urgencia al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La segunda persona afectada se encontraba en Carmona (Sevilla), cuando le cayó una pared y precisó de atención médica. Además, las intensas precipitaciones también anegaron múltiples calles y carreteras, generando numerosos cortes de tráfico y provocando incidencias en el transporte público como trenes o metro.

Desactivación de la fase de emergencia

A primera hora de este jueves, el consejero de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. La región pasa ahora a fase de preemergencia, situación operativa 0.