El Cabildo de Fuerteventura promueve la creación del Centro Polivalente de Formación

El Cabildo de Fuerteventura sigue desarrollando la iniciativa del futuro Centro Polivalente de Formación, un enclave destinado a la realización de estudios superiores. Este edificio estará ubicado en el entorno del Parque Tecnológico de Fuerteventura.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha señalado que la Consejería de Educación se encuentra trabajando en la redacción del proyecto. García que promover la implantación de estudios superiores y universitarios en la isla permitirá «mejorar en formación y retener el talento en la isla».

Por otra parte, el consejero de Educación insular, Adargoma Hernández, considera fundamental «contar con un espacio que dé cabida a grados ya existentes». Además, Hernández abre la puerta a que se acoja posibles nuevos estudios superiores en Fuerteventura.

El Cabildo pide más infraestructuras educativas

El consejero Adargoma Hernández ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno de Canarias impulse otras infraestructuras educativas que necesita Fuerteventura.

En este sentido, Hernandez destaca que “el desarrollo de este proyecto no exime al ejecutivo de atender demandas como un centro propio para la Escuela de Arte de Fuerteventura o la ampliación del CIFP Majada Marcial”.

Nuria Cabrera, consejera insular de Hacienda, ha señalado que desde el Cabildo de Fuerteventura «se buscan mecanismos de financiación para el futuro Centro de Formación Polivalente, con el objetivo de que se inicie su construcción en el menor tiempo posible».