La obra ‘En la hondura del tiempo’ se compone de 37 poemas

La Fundación César Manrique (FCM) publicó este miércoles ‘En la hondura del tiempo’ de la escritora mexicana Coral Bracho, una obra compuesta por 37 poemas y que forma parte de la colección de libros inéditos de tipo bibliófilo de la entidad.

La Fundación César Manrique lanza un poemario de la mexicana Coral Bracho. Imagen cedida por la Fundación César Manrique

Esta obra se trata de la decimosexta entrega de su colección de poesía Péñola Blanca, que cuenta con una edición cuidada y diseñada originalmente por Alberto Corazón, según informó este miércoles la FCM en una nota de prensa.

La tirada de este poemario es de 400 ejemplares numerados y los cien primeros están firmados por la autora.

Una dilatada obra poética

La escritora mexicana afirma en palabras recogidas en el comunicado que «la libertad de expresión poética es «para ella «una necesidad» y que la poesía «es una forma única de abrir caminos a la sensibilidad y de adentrarse en los deslumbrantes territorios del lenguaje para acercarnos al mundo que nos rodea».

A los 37 poemas que conforman la obra le acompañan también reflexiones de la autora sobre su relación con la poesía y el impacto que ha tenido en ella.

En esta colección de poesía se han publicado hasta la fecha dieciséis títulos de autores como Antonio Gamoneda, José Ángel Valente, Juan Gelman, Claudio Rodríguez y Olvido García Valdés.

Coral Bracho ha creado una dilatada obra poética que se considera una de las trayectorias más brillantes de la poesía contemporánea en México, según indica la Fundación César Manrique.

La poeta ha recibido el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes (1981), el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe (2011) o el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023, entre otros.

Además, en 2024 recibió en España el XXI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca.

«Su poesía se caracteriza por la sensorialidad plástica, el compromiso con la vida y el rigor del pensamiento disuelto en la respiración cotidiana», indica la nota.