El evento literario se celebrará del 19 al 22 de marzo bajo el sobrenombre de ‘Biblioedición’ para homenajear a la nueva biblioteca municipal

El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla ya tiene todo preparado para celebrar la III edición del Festival Internacional de Poesía ‘Mazapé‘. Esta cita refuerza el compromiso institucional con la creación literaria contemporánea y se desarrollará desde el próximo 19 de marzo hasta el día 22.

San Juan de la Rambla presenta la tercera edición del Festival Internacional de Poesía ‘Mazapé’ / Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla

La programación contará con figuras de renombre como la Premio Nacional Miriam Reyes, el joven Mario Obrero y la escritora Corina Oproae.

Homenaje a la nueva biblioteca

Los actos programados se llevarán a cabo en distintos enclaves emblemáticos del municipio, como el Espacio Cultural La Alhóndiga y la Plaza Rosario Oramas.

Sin embargo, la principal novedad de este año será el protagonismo de la Biblioteca Municipal ‘Casa de los Pérez’, un recinto recientemente inaugurado en el casco histórico de la localidad. Por este motivo, la presente edición arranca bajo el sobrenombre de ‘Biblioedición’.

El objetivo es homenajear este nuevo equipamiento cultural, integrándolo de forma activa en la programación para poner en valor la lectura y el papel fundamental de las bibliotecas como espacios de encuentro ciudadano.

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Juan Siverio, ha destacado que el certamen busca consolidar al municipio como un referente cultural en Canarias y como un punto de encuentro ineludible para creadores y público lector.

Voces consagradas y emergentes

El cartel diseñado para este año combina el talento local y las voces emergentes con figuras de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Entre las personalidades literarias invitadas destacan la reciente Premio Nacional de Poesía 2025, Miriam Reyes, el joven y reconocido poeta Mario Obrero, y la escritora hispano-rumana Corina Oproae. A este elenco se sumará la participación de destacados poetas del panorama actual como Covadonga García Fierro, Rafael-José Díaz o Katia Vázquez.

El programa también dedicará unos espacios específicos denominados ‘Píldoras Poéticas’ para dar visibilidad a diversas voces creativas tinerfeñas.

Inclusión social y actividades paralelas

La inauguración oficial del festival volverá a estar protagonizada por el proyecto ‘Versos Cautivos’. Esta iniciativa está integrada por internos del Centro Penitenciario Tenerife II, suponiendo una clara apuesta por utilizar la cultura como una valiosa herramienta de transformación e inclusión social.

Además de los recitales y espectáculos musicales, el público asistente podrá disfrutar de la exposición fotográfica ‘Bibliotecas’. Se trata de una muestra obra del arquitecto y fotógrafo Carlos Schwartz, perteneciente a la colección de la Fundación CajaCanarias, entidad que patrocina el evento.

Durante todas las jornadas literarias se habilitará un espacio de librería permanente para fomentar el contacto directo entre los lectores y los autores.

El domingo, a modo de cierre del festival, se impartirán diversos talleres formativos para ampliar la dimensión participativa de la ciudadanía. El alcalde del municipio, Juan Ramos, ha asegurado que esta iniciativa reafirma la apuesta local por una política de calidad que contribuye a descentralizar la oferta cultural en el archipiélago.