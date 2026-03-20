Nacho Gil estará seis semanas de baja por una rotura miotendinosa, sumándose a otras ausencias importantes del equipo

El futbolista del Tenerife Nacho Gil estará al menos seis semanas de baja / Foto Ritmo Sport

El futbolista del CD Tenerife Nacho Gil estará al menos seis semanas de baja debido a una lesión muscular, según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera.

El atacante valenciano se lesionó al ejecutar un disparo a portería en la visita al Celta Fortuna (1-1) y el club isleño ha emitido este viernes, siete días después, un parte médico en el que comunica que el jugador sufre una «rotura miotendinosa» cuyo tratamiento será médico y de fisioterapia, y requerirá de «estudios complementarios».

Cervera ha reconocido en conferencia de prensa que, según las previsiones que maneja, Nacho Gil podría estar ausente de los terrenos de juego durante mes y medio, e incluso podría ser alguna semana más, por lo que en el mejor de los casos solo llegaría a tiempo de disputar los últimos cuatro partidos del calendario del grupo 1 de Primera Federación, ya en el mes de mayo.

Una baja más para el Tenerife

Nacho Gil, quien además cumplirá sanción por acumulación de tarjetas este próximo domingo ante el Osasuna B, se suma a la ausencia de Aitor Sanz, al no estar recuperado aún de un problema muscular, y de Javi Pérez y Marc Mateu, lesionados de larga duración.

El propio Cervera ha admitido que Aitor Sanz es el único de los cuatro futbolistas citados del que podría disponer a corto plazo.