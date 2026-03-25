La festividad se había aplazado por seguridad ante el paso de la borrasca

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informó durante la noche de este martes que la Gala Drag del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, aplazada por seguridad ante el paso de la borrasca, se celebrará finalmente este jueves.

La Gala Drag del Carnaval de Maspalomas se celebrará este jueves/ Archivo RTVC

Según explicaba el consistorio en un comunicado, esta decisión se adopta tras la actualización de la situación de emergencia a nivel autonómico por riesgo de inundaciones, lluvias y fenómenos costeros, declarada por el Gobierno de Canarias con motivo de la borrasca Therese.

El Carnaval Canino, previsto para ese mismo jueves, ha quedado cancelado, según informó la misma institución.

Calendario de la festividad

El Ayuntamiento expuso que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría de las condiciones a partir del jueves, lo que permitirá celebrar la Gala Drag con «todas las garantías».

En cuanto a la programación del próximo viernes, el Rescate de la Sardina queda cancelado debido a fenómenos costeros adversos, mientras que se mantiene la celebración de la Gala del Turista, tal y como estaba prevista, en el escenario del Carnaval.

La Gran Cabalgata se mantiene para este sábado. No obstante, queda pendiente determinar si las carrozas podrán permanecer estacionadas en la avenida TTOO Tui tras finalizar el recorrido o si, en su defecto, deberán ser desviadas directamente a la GC-1.

Respecto a los mogollones, queda suspendido el previsto para este jueves, mientras que se mantienen los programados para el viernes y sábado , siempre en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones de seguridad de las autoridades competentes.