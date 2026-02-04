El Recinto Ferial de la capital tinerfeña acoge este miércoles, a partir de las 17:30 horas, la Gala de Elección de Reina de los Mayores que podrá seguirse en Televisión Canaria, Canarias Play y medios digitales de RTVC

Once aspirantes optarán este miércoles, 4 de febrero, al título de Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el transcurso de una Gala que se celebrará en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña, a partir de las 17:30 horas. Un espectáculo que será presentado por Victorio Pérez.

Como es habitual, el certamen será el marco de celebración del Festival de Agrupaciones de Mayores del Carnaval chicharrero, una exhibición en la que este año intervienen las formaciones Con Nuestra Gente Chincanayros, Volcanes del Teide, Reconecta2, Tercera Edad Tegueste, Las Incansables de Icod, Antón Guanche Candelaria, Mayores del 2000, Fraisa, Monte Nevado, y Rondalla Las Nieves en ese orden.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “con esta Gala no solo reconocemos a nuestros mayores, sino que ponemos en valor todo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los grupos que participan en este gala, y agradecemos a los patrocinadores la apuesta por el Carnaval de Santa Cruz”.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalla que “hemos preparado una gala, de la mano de Paula Álvarez, que la dirige por primera vez, que estamos convencidos va a llegar al corazón de todos y cada uno de nuestros mayores”.

Reina de los Mayores 2025. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Jurado de la Gala

El jurado de la Gala está integrado por Héctor León, graduado en Bellas Artes y diseñador de vestuario para cine y teatro; María Encarnación Ibañez Bueno, profesora de patronaje y confección del departamento de textil de Las Indias; Marielba González García, directora de clínicas MG Medical Group; Marta Cairós, directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes, pintora y comisaria de arte; Carmen Suárez Benitez, doctora en Arte y Humanidades, conservadora y restauradora de Bienes Culturales; e Inés Domínguez Rodríguez, jurado popular.

Actuaciones

Las actuaciones de King África y la conjunta de Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria, así como la colaboración de Yanely Hernández.

Dónde poder seguir la Gala