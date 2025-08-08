ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La nueva asistente robótica del Gran Telescopio de Canarias se llama Gara

Romina Cabeza Izquierdo
Romina Cabeza Izquierdo

Gara será la encargada de atender a los más de 12.000 visitantes que visitan el telescopio cada año

GARA o GRANTECAN Assistant Robot-A, es la nueva incorporación al equipo del Gran Telescopio Canarias. Este innovador robot estará a cargo de atender a los más de 12.000 visitantes que visitan el telescopio cada año.

Gara, que a muchos puede recordar al personaje R2-D2 de Star Wars, tiene entre sus funciones la de actuar como guía en las visitas que recibe el telescopio, respondiendo a preguntas mediante inteligencia artificial.

Además, “patrulla las instalaciones, detectando anomalías, manteniendo los sistemas seguros y el funcionamiento sin problemas”, tal y como se indica en el video de presentación.

Se trabaja para que, en un futuro, Gara pueda “ayudar a astrónomos y operadores del telescopio” y colaborar también “en las operaciones diarias”, incluso “dando órdenes y ejecutando tareas”, por lo que, para los impulsores del proyecto, “no es solo un asistente”.

Gara será la encargada de atender a los más de 12.000 visitantes que visitan el telescopio cada año
Imagen cedida por el Gran Telescopio de Canarias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Suspenden la caza por sospechas de envenenamiento de animales en Haría

Gran Canaria inicia una nueva red de impulsión de agua de abasto entre Santa Brígida y San Mateo

Embalses al límite: la sequía vacía las reservas de agua en Gran Canaria

En el Día Internacional del Gato se busca generar conciencia sobre la adopción responsable

Un incendio causa graves daños en la ermita de La Capellanía, una construcción del siglo XVI declarada BIC

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025