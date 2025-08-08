Gara será la encargada de atender a los más de 12.000 visitantes que visitan el telescopio cada año

GARA o GRANTECAN Assistant Robot-A, es la nueva incorporación al equipo del Gran Telescopio Canarias. Este innovador robot estará a cargo de atender a los más de 12.000 visitantes que visitan el telescopio cada año.

Gara, que a muchos puede recordar al personaje R2-D2 de Star Wars, tiene entre sus funciones la de actuar como guía en las visitas que recibe el telescopio, respondiendo a preguntas mediante inteligencia artificial.

Además, “patrulla las instalaciones, detectando anomalías, manteniendo los sistemas seguros y el funcionamiento sin problemas”, tal y como se indica en el video de presentación.

Se trabaja para que, en un futuro, Gara pueda “ayudar a astrónomos y operadores del telescopio” y colaborar también “en las operaciones diarias”, incluso “dando órdenes y ejecutando tareas”, por lo que, para los impulsores del proyecto, “no es solo un asistente”.