El ‘Gas Risa’, una nueva moda peligrosa que invade Tenerife

Redacción RTVC
Esta nueva droga recreativa es popular entre los jóvenes canarios

En las calles de Las Verónicas, zona de fiesta del sur de Tenerife, los jóvenes han adoptado una peligrosa moda: el «Gas de la Risa», que en realidad es óxido nitroso. Estos pequeños cilindros plateados se han convertido en una droga recreativa popular debido a su bajo costo y fácil acceso.

La Policía Local de Adeje ha alertado sobre el creciente consumo de esta sustancia, especialmente en parques y centros educativos. Su uso es aparentemente inofensivo, ya que genera una breve euforia y risa, pero oculta riesgos graves.

Amenaza para la salud pública

Según Carmen Rubio, catedrática de Toxicología de la Universidad de La Laguna, inhalar óxido nitroso puede causar «hipoxia», lo que lleva a desvanecimientos y pérdida de conciencia. El consumo frecuente también afecta la absorción de vitamina B12, lo que puede provocar daños neurológicos a largo plazo.

El problema radica en que el gas no está regulado ni prohibido ya que se usa de manera común en odontología y la industria repostera, lo que facilita su venta ilegal fuera de los canales médicos. Esto hace que muchos jóvenes lo consuman sin conocer sus peligros reales.

A medida que el «Gas de la Risa» gana terreno entre los adolescentes, las autoridades piden mayor conciencia y educación para evitar que esta moda se convierta en una amenaza aún mayor para la salud pública.

