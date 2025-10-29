Esta nueva droga recreativa es popular entre los jóvenes canarios

En las calles de Las Verónicas, zona de fiesta del sur de Tenerife, los jóvenes han adoptado una peligrosa moda: el «Gas de la Risa», que en realidad es óxido nitroso. Estos pequeños cilindros plateados se han convertido en una droga recreativa popular debido a su bajo costo y fácil acceso.

La Policía Local de Adeje ha alertado sobre el creciente consumo de esta sustancia, especialmente en parques y centros educativos. Su uso es aparentemente inofensivo, ya que genera una breve euforia y risa, pero oculta riesgos graves.

Amenaza para la salud pública

Según Carmen Rubio, catedrática de Toxicología de la Universidad de La Laguna, inhalar óxido nitroso puede causar «hipoxia», lo que lleva a desvanecimientos y pérdida de conciencia. El consumo frecuente también afecta la absorción de vitamina B12, lo que puede provocar daños neurológicos a largo plazo.

El ‘Gas Risa’, una nueva moda peligrosa que invade Tenerife / Imagen de archivo

El problema radica en que el gas no está regulado ni prohibido ya que se usa de manera común en odontología y la industria repostera, lo que facilita su venta ilegal fuera de los canales médicos. Esto hace que muchos jóvenes lo consuman sin conocer sus peligros reales.

A medida que el «Gas de la Risa» gana terreno entre los adolescentes, las autoridades piden mayor conciencia y educación para evitar que esta moda se convierta en una amenaza aún mayor para la salud pública.