Esta actuación espera cubrir con agua de producción industrial la zona baja de la isla y ganar agua para el sector primario

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha este viernes una nueva red de impulsión de agua de abasto entre los depósitos de Los Romeros de Santa Brígida y el de Cuatro Caminos en San Mateo y espera garantizar el suministro a la población con caudal de producción industrial.

Gran Canaria inicia una nueva red de impulsión de agua de abasto entre Santa Brígida y San Mateo / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Además, esta actuación permitirá liberar importantes cantidades para riego agrícola en medianías y cumbres de la isla. Esta nueva red es una acción conjunta del Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas, ambos ayuntamientos y las empresas Emalsa y Canaragua.

Cubrir necesidades de ambas zonas

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, señaló en una nota que esta iniciativa se enmarca en la estrategia trazada para aumentar el porcentaje de uso de agua industrial con destino al abasto público en la cota que va de la costa hasta los 600 metros de altura.

Además, el consejero enfatizó en que «es un paso muy importante y un día importantísimo para la comarca, porque vamos logrando los objetivos del Plan Hidrológico y vamos a dar una gran tranquilidad a la población en estos momentos de ausencia de lluvias».

Esta agua de las medianías y cumbres se dedicará de manera prioritaria a la agricultura, al mismo tiempo que quedarán garantizadas las necesidades de hogares e industria. La red de impulsión extiende esta tranquilidad sobre todo a la vertiente este de Santa Brígida y al casco de San Mateo