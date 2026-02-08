‘Gente Maravillosa’ denuncia la gordofobia y reivindica la diversidad corporal

El espacio de Televisión Canaria analiza este lunes a las 22:30 horas la importancia de la aceptación personal a través del testimonio del artista Andy Morales



El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria abordará este lunes 9 de febrero, a partir de las 22:30 horas, la gordofobia o la discriminación por razón del peso. Aunque cada vez despierta una mayor conciencia y rechazo social,esta problemática social continúa manifestándose bajo formas de discriminación aún normalizadas. A través de este nuevo capítulo, el espacio presentado por Eloísa González analizará cómo esta forma de rechazo afecta tanto a hombres como a mujeres en su vida diaria y en el entorno digital.

Para profundizar en este debate, ‘Gente Maravillosa’ contará con la participación del artista Andy Morales, exintegrante del popular dúo musical Andy y Lucas. El cantante compartirá con la audiencia su experiencia personal con la gordofobia tras haber ganado peso hace unos años, momento en el que fue objeto de numerosas críticas y comentarios despectivos en redes sociales. Morales hablará con sinceridad sobre cómo se enfrentó a esos prejuicios y lanzará un mensaje claro sobre la importancia de la aceptación personal y el respeto mutuo, independientemente de la talla o los cuerpos normativos.

El artista Andy Morales junto a la presentadora Eloísa González.

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta en la que se recreará una situación marcada por comentarios gordófobos hacia una mujer. El programa observará la reacción de la ciudadanía ante una humillación pública por el aspecto físico y analizará si los canarios y canarias intervienen para frenar el ataque. Esta dinámica del programa invita una vez más a reflexionar sobre la empatía y la responsabilidad colectiva por parte de la sociedad.

Durante el desarrollo del programa, más de 150 personas participarán como público virtual desde distintos puntos del territorio para acompañar este debate necesario sobre la autoestima y la convivencia.

Televisión Canaria reafirma con esta emisión su compromiso como medio público socialmente responsable y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, empática e inclusiva.