‘Gente Maravillosa’ firma su mejor dato histórico

El programa presentado por Eloísa González alcanzó su mejor cuota de pantalla con un 14,9% y una media de 58.000 espectadores

Este lunes, ‘Gente Maravillosa’ volvió a conquistar a la audiencia canaria con una entrega cargada de emoción y conciencia social que registró su mejor dato histórico. Con un 14,9% de cuota de pantalla y una media de 58.000 espectadores, fue el programa más visto del día en Televisión Canaria, en una noche que contó con la participación de Manuel Díaz El Cordobés como invitado.

Durante su intervención, el diestro compartió una conversación cercana y reflexiva sobre la educación de sus hijos, abordando cuestiones como el uso responsable de las redes sociales, el acceso a contenidos inapropiados y el papel fundamental de las familias y la sociedad en la protección de la infancia.

Esta nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’ destacó especialmente entre el público joven, al alcanzar un 25,6% de cuota de pantalla entre los jóvenes de 13 a 24 años que se encontraban viendo la televisión en ese momento.

Un total de 96.000 canarios siguieron el programa en algún momento de su emisión, cifras que lo sitúan entre los dos contenidos más vistos de la noche en Canarias, por delante de las principales cadenas generalistas.

El minuto de oro se registró a las 22:56 horas, cuando alcanzó un 16% de cuota de pantalla y una media de 71.000 espectadores, consolidando su liderazgo en la franja.

Los SSII confirman su liderazgo

Por su parte, los Servicios Informativos de Televisión Canaria confirman su liderazgo y continúan sumando resultados muy positivos. Este mismo lunes, el Telenoticias 1 fue líder en su franja, con un 16,7% de cuota de pantalla y una media de 46.000 espectadores, situándose entre los dos informativos más vistos de la sobremesa en Canarias, junto a las principales cadenas generalistas.

Además, la sección de El Tiempo del TN1 registró un 12,8% de cuota de pantalla y una media de 38.000 espectadores, reforzando el buen rendimiento del bloque informativo.