‘Gente Maravillosa’ homenajea a las madres canarias con Lourdes Santana

El programa presentado por Eloísa González abordará este lunes, a las 22:30 horas, el papel de las madres en Canarias en una entrega especial con motivo del Día de las Mujeres

Televisión Canaria emite este lunes 9 de marzo, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, presentada por Eloísa González, que en esta ocasión rinde homenaje a las madres canarias con motivo del Día de las Mujeres.

El programa contará como invitada con Lourdes Santana, Directora regional del Grupo Prisa Radio, Premio Canarias de Comunicación 2019 y una de las ‘30 Mujeres más Influyentes de Canarias 2026’ según la revista Forbes Women. Junto a Eloísa González, abordará el papel fundamental que han desempeñado las madres en Canarias y la importancia de su legado en la sociedad isleña.

Durante la entrevista, Santana reflexionará sobre la evolución del concepto de maternidad en las Islas y los nuevos retos que afrontan hoy las mujeres canarias. Además, compartirá su experiencia personal y la influencia que su madre ha tenido en su trayectoria profesional y vital.

Lourdes Santana y Eloísa González en el plató de ‘Gente Maravillosa’ / RTVC

El programa incluirá también una cámara oculta en la que se pondrá a prueba la reacción de los ciudadanos cuando una persona joven desprecia y oculta a su madre por ser de pueblo y no tener estudios. Las respuestas de quienes presencian la escena darán lugar a algunos de los momentos más emotivos de la temporada.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del Archipiélago, para acompañar este debate sobre identidad, orgullo y reconocimiento a las madres canarias.

Con esta entrega, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana que pone en valor a las personas y los valores que forman parte de la identidad del Archipiélago.