Se trata de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico

Los GEO incautan 6.500 kg de cocaína en un buque a 600 millas de Canarias con destino Vigo. Imagen de la Policía Nacional

Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han abordado a 600 millas de Canarias, con el apoyo de la Armada Española, un mercante que transportaba en un peso bruto aproximado en sus bodegas 6.500 kilos de cocaína.

Según señala la Policía Nacional, el destino final del buque, de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y 4 y medio de puntal, era el Puerto de Vigo.

Gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional, el pasado 8 de octubre se recibió una información procedente de la agencia americana DEA (Drug Enforcement Administration) en la que alertaban de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico.

El barco nodriza sería una embarcación tipo “supply ship”, de bandera de Tanzania, que había partido desde el panameño puerto de Cristobal Anch hacia nuestro país.

Informa RTVC

Detenidos nueve miembros de la tripulación

Así, desde España la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Armada Española, coordinó el operativo para tratar de localizar la embarcación.

Consecuentemente con la alerta recibida, el rumbo facilitado y el modus operandi, se diseñó un operativo para evitar que la droga pudiera llegar hasta las costas españolas. Sobre las 21:30 horas del día 22 de octubre, con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el mercante, que tuvo lugar a 600 millas de Canarias, realizado desde un buque de la Armada por efectivos del GEO.

Una vez a bordo se localizó y detuvo a los nueve miembros de la tripulación, pudiéndose localizar en una primera requisa de seguridad estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone es un buque de carga, las cuales serían las que estarían almacenando el estupefaciente.