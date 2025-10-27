El pívot de La Laguna Tenerife obtiene el 14º galardón de MVP mensual de su carrera tras lucirse en los 4 primeros partidos de Liga Endesa

Giorgi Shermadini, MVP del mes de octubre / Liga ACB

Giorgi Shermadini obtiene el 14º galardón de MVP mensual de su carrera tras lucirse en el arranque liguero, con 18,5 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración de promedio en los 4 primeros partidos de Liga Endesa. En la que La Laguna Tenerife ocupa el liderato como invicto, empatado con el Valencia Basket, también invicto.

Sigue haciendo historia

Giorgi Shermadini suma y sigue. El interior de La Laguna Tenerife no se cansa de acumular premios e hitos a su extensa carrera en Liga Endesa, dejando el listón cada vez más alto para el resto de jugadores.

El pívot de 36 años y que lleva doce temporadas en la máxima categoría del baloncesto español ha sido designado mejor jugador del mes por decimocuarta. Tras promediar 27 de valoración en octubre, muy por delante del siguiente jugador en el ranking, Luka Bozic (22,5).

De esta forma, Gio abre distancia respecto a Tanoka Beard (10 veces MVP del mes), el único jugador en alcanzar la decena de nominaciones hasta la llegada del georgiano.

Estreno de temporada soñado

Shermandini se estrenó en la ACB en la temporada 2013-2014 con el CAI Zaragoza. También ha jugado en el Morabanc Andorra y en el Unicaja, desde el que saltó a su actual equipo en 2019.

Shermadini arrancó la temporada proclamándose Jugador de la Jornada 1. Con una exhibición mayúscula ante BAXI Manresa: 28 puntos (8/9 en tiros libres, 10/14 en tiros de dos), 7 rebotes, 2 asistencias, 7 faltas recibidas y 38 de valoración en apenas 25:10 sobre el parqué.

Todos los partidos de su equipo de este mes han sido victorias. En la Jornada 2, ante su ex MoraBanc Andorra, 18 puntos (6/8 TL, 6/7 T2), 9 rebotes, 7 faltas recibidas, un apabullante +37 en el Más/Menos y 30 de valoración durante sus 20:41 en pista.

En la siguiente jornada, frente al UCAM Murcia, 18 de valoración, merced a 13 puntos (3/3 TL, 5/8 T2), 4 rebotes, 3 asistencias y 4 faltas recibidas en 21:56. Gio cerró el mes contra otro ex, el Unicaja, al que castigó en la Jornada 4 con 15 puntos (5/5 TL, 5/6 T2), 8 rebotes, 2 asistencias, 4 faltas recibidas y 22 de valoración en 23:03.

Además del inmaculado balance de 4 victorias y 0 derrotas para La Laguna Tenerife, con la guinda del liderato, Giorgi Shermadini ha promediado 27 de valoración en 22:42 por encuentro. Siendo el mejor en anotación (18,5 puntos) y en tiros de dos anotados (6,5), y también 4º en tiros libres convertidos y faltas recibidas (5,5 en ambos rankings), 5º en mates (1,3) y 5º en rebotes (7). Además de sus 1,8 asistencias por duelo, 88% en tiros libres (22/25) y 74,3% en lanzamientos de dos (26/35).